От Сычева до Самедова: самые скандальные трансферы России
Переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Рубин», похоже, откладывается или отменяется совсем. В ожидании окончательного решения сторон «СЭ» вспоминает самые скандальные трансферы игроков в российской истории.
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Дмитрий СЫЧЕВ
Из «Спартака» в «Марсель», 2003
После чемпионата мира в Японии и Корее «Спартак» сильно нажимал на Сычева, требуя от него подписать новый контракт, причем, как указал футболист в заявлении, направленном в КДК, клуб наотрез отказывался обсуждать условия с его законными представителями.
Евгений Сычев, отец Дмитрия: «Романцев пытался убедить меня в том, что Диме рано думать об уходе из команды, что ни к чему хорошему это не приведет. Хотя я не понимаю, почему».
В то время на Сычева был нешуточный спрос со стороны серьезных зарубежных команд. «Спартак», очевидно, очень хотел удержать игрока, но отец Сычева заявлял, что Дмитрий вполне готов выступать в большом европейском клубе. Итогом стало заявление футболиста об уходе из команды и решение дела в КДК в его пользу, но с четырехмесячной дисквалификацией.
Сычев договорился с киевским «Динамо» и даже, как заявлял украинский клуб, подписал контракт и получил «подъемные», однако вскоре заключил соглашение с «Марселем». Руководство киевлян попыталось протестовать, но закон был на стороне французов: РФС после совещания с ФИФА постановил, что контракт с киевлянами был заключен без согласия «Спартака», и Дмитрий Сычев
Владимир БЫСТРОВ
Из «Зенита» в «Спартак» (2005) и обратно (2009)
Быстров выступал за «Зенит» больше трех лет, и был недоволен тем, что клуб никак не мог выйти в Лигу чемпионов. Плюс к тому, Властимил Петржела, по словам полузащитника, не слишком жаловал как футболиста Быстрова, так и россиян вообще.
Владимир Быстров: «Лобов, Астафьев, Недорезов, Николаев, Макаров могли прогрессировать в “Зените”, вырасти в игроков высокого класса. Но их выгнали из клуба».
«Спартак» воспользовался ситуацией и, не желая ждать, пока полузащитника перехватят конкуренты, предложил Быстрову контракт, а «Зениту» — четыре миллиона евро, что на тот момент было очень большой суммой.
Стороны ударили по рукам, и удар этот еще долго гулял эхом по
Юрий Первак: «Аршавин тоже мог перейти в “Спартак”, но история с Быстровым вылилась в шумовой эффект, которого никто не ожидал».
Когда в 2009 году появилась информация о том, что Быстров может вернуться в «Зенит», его недоброжелатели мгновенно припомнили ему все — и Лигу чемпионов, высказывания о «Зените», и целование ромбика. Тем не менее, переход состоялся — по словам руководства питерцев, сумма трансфера составила 9 миллионов евро.
Возвращение Быстрова из «Спартака» в «Зенит» и последующие события вызвали широкую реакцию в спортивном сообществе — фанаты освистывали и оскорбляли полузащитника целый год, что стало первым в российской истории случаем такого масштабного бойкота игрока со стороны болельщиков.
Впоследствии состоялось формальное примирение, но скорее «сквозь зубы», чем искреннее.
Игорь ДЕНИСОВ
Из «Зенита» в «Анжи», 2013
Сам по себе трансфер стал итогом одного из самых неприятных скандалов в российском футболе. Внешне все выглядело так, что после приобретения «Зенитом» Халка и Витселя капитан клуба и сборной России Игорь Денисов стал «выкручивать руки» клубу, требуя повышения зарплаты.
Денисов говорил, что главное для него не деньги, а «правильная организация команды», но тут же пояснял, что приобретенные игроки классом не настолько выше, чем прежние лидеры, чтобы получать в три раза больше.
Очевидно, по версии Денисова «правильная организация команды» заключалась в том, чтобы поднять зарплаты лидерам как минимум до уровня Халка и Витселя, либо опустить зарплаты бразильцу и бельгийцу до уровня игроков, составляющих костяк команды. Разумеется, на второй вариант руководство клуба согласиться не могло, а на первый не захотело. Денисов отказался выходить на поле в матче с «Крыльями».
Помимо того, что создавался прецедент, ситуация еще и вызвала невиданную волну дискуссий. Приобретение за огромные деньги двух игроков само по себе вызывало раздражение, а Денисов еще и так не вовремя бросил бумеранг, который, пролетев мимо Халка, Витселя и клуба, ударил по самому полузащитнику.
Игорь Денисов: «Зная цену себе и своим партнерам, костяку “Зенита”, собирался подчеркнуть в разговоре с руководством: мы, безусловно, заслуживаем большего уважения. Но эту встречу так и не организовали».
Спустя некоторое время переговоры
Переговоры закончились извинениями Денисова клубу и болельщикам, он вернулся в состав, но его трансфер был уже делом решенным. Оставалось только подыскать богатый клуб в России, что не отняло у питерцев много времени.
Артем ДЗЮБА
Из «Спартака» в «Зенит» (2015)
Осенью 2014 года «Спартак» неоднократно предлагал нападающему новые условия контракта, который заканчивался грядущим летом. В
Леонид Федун: «Новых предложений мы ему делать не будем».
Почти сразу же возникли слухи о «Локомотиве», но владелец
По истечении срока действия контракта Дзюба перешел в «Зенит».
Артем Дзюба: «Давно хотел
В отличие от ситуации Игоря Денисова, здесь все было чуть проще: Дзюба действительно хотел улучшения условий контракта, и не скрывал этого. Кроме того, Артем за все годы в «Спартаке» ничего не выиграл, а век футболиста действительно недолог. Но одно другому не мешает, поэтому Дзюба, говоря о желании завоевывать трофеи, ничуть не лукавил.
В конце концов, время показало, что он был прав: в «Зените» уже завоевал Кубок России и два Суперкубка, так что все многочисленные возмущения желанием Дзюбы получать больше следует оставить завистникам, а упреки в непатриотичности — романтикам: верность футболиста клубу на всю жизнь явление нынче редкое.
Георги ПЕЕВ
«Амкар» (разрыв контракта, 2016)
В январе прошлого года 37-летний Георги Пеев стал играющим тренером «Амкара». Годом раньше такие же функции получил капитан клуба Дмитрий Белоруков.
Гаджи Гаджиев: «Оба футболиста принимают участие в обсуждении наиболее важных вопросов организационного характера или связанных с подготовкой, наравне со мной, Андреем Карякой и Вадимом Евсеевым».
Спустя несколько месяцев Пеев недоумевал:
«Просто решили объявить, что я играющий тренер. Это было просто смешно, что они придумали. Ко мне ни разу не подошли и не спросили ничего. Зачем это надо было объявлять? Что это за глупость вообще?».
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После матча рассерженный Пеев не подал руку Гаджиеву. По словам болгарина, в раздевалке тренер наговорил ему такого, что он сразу решил разорвать контракт.
Георги Пеев: «После игры в раздевалке, когда он начал орать, почему я руку не даю, ответил, потому что у тебя есть вина за мой незабитый пенальти, когда я не чувствую доверия с твоей стороны. Он ответил грубо. Я тоже. Так все началось. Очень некрасиво все было».
Пеев сдержал слово. Контракт был разорван, и болгарин уехал на родину.
Гаджи Гаджиев: «Могу лишь сказать: Пеев хороший игрок, настоящий профессионал. Жаль, что он решил покинуть «Амкар».
Александр САМЕДОВ
Из «Локомотива» в «Спартак», 2017
Александра Самедова позвал «Спартак», Юрий Семин резко отреагировал на эту новость невключением полузащитника в состав «Локомотива» на матч с «Томью».
История стара как футбольный мяч, вариантов решения немного. Полузащитник был отправлен в дубль, дальше слово было за ним. Либо он передумывает и вновь играет, либо сидит в дубле до конца контракта. Третий вариант — выплата его
Вот
Александр Самедов: «Да, я воспитанник «Спартака», но я не ухожу за деньгами, это вообще не моя инициатива. У меня есть действующий контракт, хороший контракт! Когда мне позвонили из «Спартака», я сказал, что мне нужно узнать позицию моего клуба по этому вопросу. Реакция «Локомотива» на мой переход была положительная.
Переговоры проходили непросто, «Локомотив» не хотел снижать сумму отступных, «Спартак» настаивал на скидке. В итоге все закончилось компромиссом между клубами: вместо пяти миллионов было заплачено четыре, и Самедов вновь стал спартаковцем.
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