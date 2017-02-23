От Сычева до Самедова: самые скандальные трансферы России

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Дмитрий СЫЧЕВ

Из «Спартака» в «Марсель», 2003

После чемпионата мира в Японии и Корее «Спартак» сильно нажимал на Сычева, требуя от него подписать новый контракт, причем, как указал футболист в заявлении, направленном в КДК, клуб наотрез отказывался обсуждать условия с его законными представителями.

Евгений Сычев, отец Дмитрия: «Романцев пытался убедить меня в том, что Диме рано думать об уходе из команды, что ни к чему хорошему это не приведет. Хотя я не понимаю, почему».

В то время на Сычева был нешуточный спрос со стороны серьезных зарубежных команд. «Спартак», очевидно, очень хотел удержать игрока, но отец Сычева заявлял, что Дмитрий вполне готов выступать в большом европейском клубе. Итогом стало заявление футболиста об уходе из команды и решение дела в КДК в его пользу, но с четырехмесячной дисквалификацией.

Сычев договорился с киевским «Динамо» и даже, как заявлял украинский клуб, подписал контракт и получил «подъемные», однако вскоре заключил соглашение с «Марселем». Руководство киевлян попыталось протестовать, но закон был на стороне французов: РФС после совещания с ФИФА постановил, что контракт с киевлянами был заключен без согласия «Спартака», и Дмитрий Сычев наконец-то уехал в Марсель.

Владимир БЫСТРОВ

Из «Зенита» в «Спартак» (2005) и обратно (2009)

Быстров выступал за «Зенит» больше трех лет, и был недоволен тем, что клуб никак не мог выйти в Лигу чемпионов. Плюс к тому, Властимил Петржела, по словам полузащитника, не слишком жаловал как футболиста Быстрова, так и россиян вообще.

Владимир Быстров: «Лобов, Астафьев, Недорезов, Николаев, Макаров могли прогрессировать в “Зените”, вырасти в игроков высокого класса. Но их выгнали из клуба».

«Спартак» воспользовался ситуацией и, не желая ждать, пока полузащитника перехватят конкуренты, предложил Быстрову контракт, а «Зениту» — четыре миллиона евро, что на тот момент было очень большой суммой.

Стороны ударили по рукам, и удар этот еще долго гулял эхом по Санкт-Петербургу. Признания полузащитника в любви к «Спартаку» это эхо лишь усиливали, а победы «Зенита» в чемпионате, участие в Лиге чемпионов и завоевание двух европейских трофеев дали повод для злорадства поклонников «сине-бело-голубых».

Юрий Первак: «Аршавин тоже мог перейти в “Спартак”, но история с Быстровым вылилась в шумовой эффект, которого никто не ожидал».

Когда в 2009 году появилась информация о том, что Быстров может вернуться в «Зенит», его недоброжелатели мгновенно припомнили ему все — и Лигу чемпионов, высказывания о «Зените», и целование ромбика. Тем не менее, переход состоялся — по словам руководства питерцев, сумма трансфера составила 9 миллионов евро.

Возвращение Быстрова из «Спартака» в «Зенит» и последующие события вызвали широкую реакцию в спортивном сообществе — фанаты освистывали и оскорбляли полузащитника целый год, что стало первым в российской истории случаем такого масштабного бойкота игрока со стороны болельщиков.

Впоследствии состоялось формальное примирение, но скорее «сквозь зубы», чем искреннее.

Игорь ДЕНИСОВ

Из «Зенита» в «Анжи», 2013

Сам по себе трансфер стал итогом одного из самых неприятных скандалов в российском футболе. Внешне все выглядело так, что после приобретения «Зенитом» Халка и Витселя капитан клуба и сборной России Игорь Денисов стал «выкручивать руки» клубу, требуя повышения зарплаты.

Денисов говорил, что главное для него не деньги, а «правильная организация команды», но тут же пояснял, что приобретенные игроки классом не настолько выше, чем прежние лидеры, чтобы получать в три раза больше.

Очевидно, по версии Денисова «правильная организация команды» заключалась в том, чтобы поднять зарплаты лидерам как минимум до уровня Халка и Витселя, либо опустить зарплаты бразильцу и бельгийцу до уровня игроков, составляющих костяк команды. Разумеется, на второй вариант руководство клуба согласиться не могло, а на первый не захотело. Денисов отказался выходить на поле в матче с «Крыльями».

Помимо того, что создавался прецедент, ситуация еще и вызвала невиданную волну дискуссий. Приобретение за огромные деньги двух игроков само по себе вызывало раздражение, а Денисов еще и так не вовремя бросил бумеранг, который, пролетев мимо Халка, Витселя и клуба, ударил по самому полузащитнику.

Игорь Денисов: «Зная цену себе и своим партнерам, костяку “Зенита”, собирался подчеркнуть в разговоре с руководством: мы, безусловно, заслуживаем большего уважения. Но эту встречу так и не организовали».

Спустя некоторое время переговоры все-таки состоялись. Алексею Миллеру, по его словам, пришлось вместо встречи с индийскими бизнесменами, лететь на встречу с футболистом.

Переговоры закончились извинениями Денисова клубу и болельщикам, он вернулся в состав, но его трансфер был уже делом решенным. Оставалось только подыскать богатый клуб в России, что не отняло у питерцев много времени.

Артем ДЗЮБА

Из «Спартака» в «Зенит» (2015)

Осенью 2014 года «Спартак» неоднократно предлагал нападающему новые условия контракта, который заканчивался грядущим летом. В какой-то момент Леонид Федун заявил, что Дзюба отклонил уже третье предложение о продлении и «хочет получать, как Халк».

Леонид Федун: «Новых предложений мы ему делать не будем».

Почти сразу же возникли слухи о «Локомотиве», но владелец красно-белых все опроверг. Тем не менее, стало ясно, что Дзюба просит то, чего клуб дать не может или не хочет, и вскоре советом директоров было принято решение не продлевать контракт с нападающим. Артем был переведен в дубль, а затем отправлен в аренду в «Ростов», где он также на правах аренды уже играл в сезоне-2013/14.

По истечении срока действия контракта Дзюба перешел в «Зенит».

Артем Дзюба: «Давно хотел что-то поменять, хотел, прежде всего, как спортсмен получить возможность что-то выиграть».

В отличие от ситуации Игоря Денисова, здесь все было чуть проще: Дзюба действительно хотел улучшения условий контракта, и не скрывал этого. Кроме того, Артем за все годы в «Спартаке» ничего не выиграл, а век футболиста действительно недолог. Но одно другому не мешает, поэтому Дзюба, говоря о желании завоевывать трофеи, ничуть не лукавил.

В конце концов, время показало, что он был прав: в «Зените» уже завоевал Кубок России и два Суперкубка, так что все многочисленные возмущения желанием Дзюбы получать больше следует оставить завистникам, а упреки в непатриотичности — романтикам: верность футболиста клубу на всю жизнь явление нынче редкое.

Георги ПЕЕВ

«Амкар» (разрыв контракта, 2016)

В январе прошлого года 37-летний Георги Пеев стал играющим тренером «Амкара». Годом раньше такие же функции получил капитан клуба Дмитрий Белоруков.

Гаджи Гаджиев: «Оба футболиста принимают участие в обсуждении наиболее важных вопросов организационного характера или связанных с подготовкой, наравне со мной, Андреем Карякой и Вадимом Евсеевым».

Спустя несколько месяцев Пеев недоумевал:

«Просто решили объявить, что я играющий тренер. Это было просто смешно, что они придумали. Ко мне ни разу не подошли и не спросили ничего. Зачем это надо было объявлять? Что это за глупость вообще?».

В какой-то момент между Гаджиевым и Пеевым пробежала черная кошка, и отношения стали портиться все больше и больше. В кубковом матче с «Зенитом» при ничейном счете Пеев побежал подавать угловой, но Гаджиев окриком остановил его. В последующей серии пенальти Пеев не смог реализовать свой удар, и пермяки проиграли.

После матча рассерженный Пеев не подал руку Гаджиеву. По словам болгарина, в раздевалке тренер наговорил ему такого, что он сразу решил разорвать контракт.

Георги Пеев: «После игры в раздевалке, когда он начал орать, почему я руку не даю, ответил, потому что у тебя есть вина за мой незабитый пенальти, когда я не чувствую доверия с твоей стороны. Он ответил грубо. Я тоже. Так все началось. Очень некрасиво все было».

Пеев сдержал слово. Контракт был разорван, и болгарин уехал на родину.

Гаджи Гаджиев: «Могу лишь сказать: Пеев хороший игрок, настоящий профессионал. Жаль, что он решил покинуть «Амкар».

Александр САМЕДОВ

Из «Локомотива» в «Спартак», 2017

Александра Самедова позвал «Спартак», Юрий Семин резко отреагировал на эту новость невключением полузащитника в состав «Локомотива» на матч с «Томью».

История стара как футбольный мяч, вариантов решения немного. Полузащитник был отправлен в дубль, дальше слово было за ним. Либо он передумывает и вновь играет, либо сидит в дубле до конца контракта. Третий вариант — выплата его старым-новым клубом отступных, указанных в соглашении.

Вот тут-то и нашла коса на камень. И вновь на сцене денежный вопрос, на этот раз решавшийся между клубами, сопровождающийся в прессе отрицанием всего, просто отсутствием комментариев, множеством слухов, как достоверных, так и не очень. Без резкой реакции болельщиков тоже не обошлось, хотя она была и не такой, как в случае с Быстровым: хоть и московский клуб переманивает, но все-таки Самедов воспитывался именно в нем, а не в «Локомотиве».

Александр Самедов: «Да, я воспитанник «Спартака», но я не ухожу за деньгами, это вообще не моя инициатива. У меня есть действующий контракт, хороший контракт! Когда мне позвонили из «Спартака», я сказал, что мне нужно узнать позицию моего клуба по этому вопросу. Реакция «Локомотива» на мой переход была положительная.

Переговоры проходили непросто, «Локомотив» не хотел снижать сумму отступных, «Спартак» настаивал на скидке. В итоге все закончилось компромиссом между клубами: вместо пяти миллионов было заплачено четыре, и Самедов вновь стал спартаковцем.