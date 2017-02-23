Гаджиев: Руководству «Анжи» нельзя недооценивать всю тяжесть ситуации

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Ранее в махачкалинском клубе сменился владелец — вместо Сулеймана Керимова владельцем акций и президентом «Анжи» стал Осман Кадиев. Под его руководством в клубе сменился практически весь менеджмент, включая вице-президента, генерального директора и заместителей генерального директора. Также в «Анжи» на пост главного тренера вместо Павла Врбы пришел Александр Григорян и сильно изменился состав команды.

«Дефицит в квалифицированных российских игроках испытывает сегодня большинство клубов премьер-лиги. Легионерам найти замену куда проще, чем заменить россиянина. Но, конечно, главная на данный момент задача — оставить “Анжи” в премьер-лиге. Будут выше — честь им и хвала», — сказал Гаджиев.

«Да, есть задел в 20 очков, и, слава Богу, есть время на подготовку, однако опять же нельзя недооценивать всю тяжесть сложившейся ситуации, — продолжил собеседник ТАСС. — Мне хорошо и не понаслышке знакома подобная ситуация, когда команду покидает вся основа. В одном таком известном случае мне не удалось справиться с задачей сохранения команды в премьер-лиге. Не удалось это сделать в прошлом чемпионате и одному из столпов отечественного футбола — динамовцы столицы, продав восьмерых ведущих футболистов по ходу сезона, не смогли сохранить за собой место в элите».

Понижение финансирования чувствуют все работники и игроки

В зимнее трансферное окно «Анжи» покинули Габриэль Обертан, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Александр Беленов, Мутари Амаду, Иван Маевский, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Али Гаджибеков, Бернард Бериша, Джонатан Менса, Тамирлан Джамалутдинов. Вместо них контракты были подписаны с Александром Жировым, Томой Фибелем, Адланом Кацаевым, Гурамом Тетрашвили, Асланом Дудиевым, Павлом Долговым, Сергеем Брызгаловым, Арсеном Хубуловым, Максимом Белым, Филиппом Будковским, Дмитрием Герасимовым, Андреем Ляхом, Максимом Батовым, Шамилем Асильдаровым, Аязом Гулиевым, Анваром Газимагомедовым и Александром Прудниковым.

«Там энергии более чем достаточно, есть своя работящая команда специалистов, готовая пахать с утра до ночи, — заметил Гаджиев. — Это очень важный фактор, особенно в этой непростой для клуба ситуации. Непростой, конечно, мягко сказано, ибо клуб, команда находится реально в очень сложном положении. Судите сами: из команды уходит более половины игроков основного состава, зарплатная ведомость снижается, ну не знаю, во сколько там раз, балластом висит группа игроков вроде бы ушедших, но оставшихся в ведомости при содействии прежнего менеджмента».

«Это важная составляющая той части жизни команды, которую называют аурой. Команде игроков, тренеров, руководителей всегда необходимо единство для достижения общей цели. Общей, понимаете? А сейчас у игроков, ушедших вроде бы, но реально находящихся в команде, есть что-то общее с «Анжи»?, — добавил специалист.

Он отметил, что все им сказанное должно восприниматься правильно. «Оценка должна быть критической и мне хотелось бы, чтобы сказанное воспринималось правильно. Всегда ведь хочется верить, что ты сегодня взялся, а завтра пошли победы, но формирование команды — это в высшей степени сложная и не однодневная задача. Одно дело, когда у вас было пять рублей, а вам дали пятьдесят, но другое — наоборот; это все чувствуют на себе: работники, игроки, это влияет на отбор футболистов, снижает эмоциональный тонус», — заявил Гаджиев.

Отвечая на вопрос, как в таком случае вывести команду на качественный уровень, российский тренер ответил: «Добавить в качестве в такой ситуации крайне сложно. Надо приобрести квалифицированных игроков и сделать это так, чтобы зарплатная ведомость сократилась по сравнению со вчерашним днем в несколько раз. Любая неудача негативно влияет на эмоции, подрывает психологическое состояние, преодолеть которое далеко не просто».

Кадиев в любом общении возвращается к проблемам «Анжи»

Гаджиев рассказал, что знаком с новым владельцем «Анжи» с того времени, когда сам являлся главным тренером махачкалинской команды, тогда Кадиев руководил махачкалинским «Динамо». «Я хорошо его знаю. Знаю, что он фанат футбола, готов сутками его смотреть и говорить о нем, отстаивая, например, превосходство «Барсы», спорить с кем угодно — с профессиональным игроком, тренером или с сыном, который болеет за «Реал», — подчеркнул собеседник ТАСС.

На вопрос, как он видит будущее «Анжи» под руководством Кадиева, Гаджиев заявил: «Не могу сказать, что после прихода Кадиева в “Анжи” мы стали общаться чаще — нет, конечно. О футболе говорим, как и говорили много, просто сегодня “Анжи” для Османа это настолько выраженная доминанта, что он в любом общении возвращается к проблемам клуба. Пожалуй, даже не только к ним, но часто и к вопросам подготовки резерва».

«Об этом нельзя не сказать, ведь далеко не каждый из нас в такой ситуации отвлекался бы на эти хлопотные заботы, связанные, к примеру, с открытием футбольных школ в отдельных регионах республики. Хочется, чтобы получилось, потому что есть правильные посыл, дорога, все это делается в интересах футбола. Объединить усилия футбольных школ, создать условия для подготовки резерва, ведь это идет на пользу и всему российскому футболу. Верно ведь?», — задался вопросом специалист.

При этом Гаджиев подчеркнул, что хочет, чтобы Кадиеву в вопросах развития футбола помогало руководство Республики Дагестан. «Очень хотелось бы этого, точно так же как и того, чтобы руководство республики поддержало намерения Кадиева, связанные с его желанием открыть футбольные школы, филиалы “Анжи” на периферии республики», — заключил собеседник.

71-летний Гаджиев является уроженцем Дагестана. В махачкалинском «Динамо» он начал свою тренерскую карьеру. Главным тренером «Анжи» Гаджиев становился четыре раза — с 1999 по 2001 год, в 2003 году, с 2010 по 2011-й и с 2013 по 2014 год. Под его руководством махачкалинцы вышли в высшую лигу в 1999 году, сыграли в финале Кубка России-2001, а также приняли участие в Кубке УЕФА 2001 года.

После первой части чемпионата России текущего сезона «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.