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23 февраля 2017, 0:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Глеб: «Крылья Советов» могут выйти на прежний уровень

Новичок «Крыльев Советов» полузащитник Александр Глеб выразил уверенность, что команда в состоянии вернуться на прежний высокий уровень выступлений. После 17 туров РФПЛ самарцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.

Новичок Крыльев Советов полузащитник Александр Глеб выразил уверенность что команда в состоянии вернуться на прежний высокий уровень выступлений. Увеличить
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«Перешёл в “Крылья” с позитивным настроением. У меня есть большое желание помочь клубу. Сейчас набираю форму и к началу второго круга, думаю, буду в оптимальных кондициях. Ребята выполняют все требования главного тренера Вадима Скрипченко. Тренировочный процесс очень интересный. Игроки на 100% уже готовы к сезону, есть небольшая усталость, но у всех большое воодушевление, все рвутся в бой. Настроение в команде хорошее.

Способна ли команда выйти на прежний уровень? Конечно, способна. С таким тренером и подбором футболистов всё возможно. Главное — верить в себя. Будем стараться выполнять требования тренера и радовать болельщиков», — сказал игрок в интервью пресс-службе.

«Что касается того, что болельщики делят игроков на “бегунков” и “с головой”, то, по-вашему, я не бегунок?» — с улыбкой сказал Глеб. «Если фанаты видят меня в большей степени игроком, который может отдать умную передачу, то буду стараться оправдать оказанное ими доверие. У нас хватает и быстрых игроков, и тех, кто хотят играть в красивый футбол», — добавил он.

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