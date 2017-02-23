Глеб: «Крылья Советов» могут выйти на прежний уровень

«Перешёл в “Крылья” с позитивным настроением. У меня есть большое желание помочь клубу. Сейчас набираю форму и к началу второго круга, думаю, буду в оптимальных кондициях. Ребята выполняют все требования главного тренера Вадима Скрипченко. Тренировочный процесс очень интересный. Игроки на 100% уже готовы к сезону, есть небольшая усталость, но у всех большое воодушевление, все рвутся в бой. Настроение в команде хорошее.



Способна ли команда выйти на прежний уровень? Конечно, способна. С таким тренером и подбором футболистов всё возможно. Главное — верить в себя. Будем стараться выполнять требования тренера и радовать болельщиков», — сказал игрок в интервью пресс-службе.

«Что касается того, что болельщики делят игроков на “бегунков” и “с головой”, то, по-вашему, я не бегунок?» — с улыбкой сказал Глеб. «Если фанаты видят меня в большей степени игроком, который может отдать умную передачу, то буду стараться оправдать оказанное ими доверие. У нас хватает и быстрых игроков, и тех, кто хотят играть в красивый футбол», — добавил он.