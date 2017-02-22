ЦСКА внёс в заявку РФПЛ Витиньо, Оланаре, Алиева и Рубениса

В заявке столичного клуба появились форварды Витиньо, Аарон Оланаре, Алибек Алиев и Оскарс Рубенис. Изменения в заявке, в которой теперь 44 футболиста, коснулись только линии нападения.



Витиньо этой зимой вернулся из аренды в бразильском «Интернасьонале», Оланаре перешёл из китайского «Гуанчжоу Фули», Алиев вернулся из аренды в шведском клубе ГАИС, а Рубенис является воспитанником клуба.