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22 февраля 2017, 20:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА внёс в заявку РФПЛ Витиньо, Оланаре, Алиева и Рубениса

Московский ЦСКА внёс в заявку на вторую часть сезона российской Премьер-Лиги четырёх нападающих, сообщает пресс-служба лиги.

В заявке столичного клуба появились форварды Витиньо, Аарон Оланаре, Алибек Алиев и Оскарс Рубенис. Изменения в заявке, в которой теперь 44 футболиста, коснулись только линии нападения.

Витиньо этой зимой вернулся из аренды в бразильском «Интернасьонале», Оланаре перешёл из китайского «Гуанчжоу Фули», Алиев вернулся из аренды в шведском клубе ГАИС, а Рубенис является воспитанником клуба.

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