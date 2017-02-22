Игрок юношеской сборной Латвии был заявлен за «молодёжку» ЦСКА
Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин сообщил, что игрок юношеской сборной Латвии Оскарс Рубенис месяц назад был заявлен за команду.
«Можно ли говорить о том, что игрок сборной Латвии Оскарс Рубенис — футболист ЦСКА? Это наш воспитанник, который не мог играть в первенстве Москвы
Ранее сообщалось, что 18-летний латыш находится на просмотре в ЦСКА. Футболист в прошлом году уже проходил сборы с молодёжной командой, но на сезон заявлен не был.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter