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22 февраля 2017, 20:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игрок юношеской сборной Латвии был заявлен за «молодёжку» ЦСКА

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин сообщил, что игрок юношеской сборной Латвии Оскарс Рубенис месяц назад был заявлен за команду.

«Можно ли говорить о том, что игрок сборной Латвии Оскарс Рубенис — футболист ЦСКА? Это наш воспитанник, который не мог играть в первенстве Москвы из-за иностранного паспорта. Сейчас ему можно играть за «молодёжку», и он уже месяц заявлен за ЦСКА», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата Данилой Игнатовым.

Ранее сообщалось, что 18-летний латыш находится на просмотре в ЦСКА. Футболист в прошлом году уже проходил сборы с молодёжной командой, но на сезон заявлен не был.

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