Игрок юношеской сборной Латвии был заявлен за «молодёжку» ЦСКА

«Можно ли говорить о том, что игрок сборной Латвии Оскарс Рубенис — футболист ЦСКА? Это наш воспитанник, который не мог играть в первенстве Москвы из-за иностранного паспорта. Сейчас ему можно играть за «молодёжку», и он уже месяц заявлен за ЦСКА», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата Данилой Игнатовым.



Ранее сообщалось, что 18-летний латыш находится на просмотре в ЦСКА. Футболист в прошлом году уже проходил сборы с молодёжной командой, но на сезон заявлен не был.