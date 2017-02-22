«Локомотив» в товарищеском матче проиграл норвежскому «Стрёмсгодсету»

Подопечные Юрия Сёмина потерпели поражение с минимальным счётом.



Единственный мяч на 45-й минуте забил Кристоффер Токста. В прошлом сезоне «Стрёмсгодсет» финишировал на седьмом месте из 16 в чемпионате Норвегии.



«Локомотив» (стартовый состав): Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Михалик, В. Денисов, И. Денисов, Янбаев, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон.