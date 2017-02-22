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22 февраля 2017, 20:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» в товарищеском матче проиграл норвежскому «Стрёмсгодсету»

«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании встречался с норвежским «Стрёмсгодсетом».

Подопечные Юрия Сёмина потерпели поражение с минимальным счётом.

Единственный мяч на 45-й минуте забил Кристоффер Токста. В прошлом сезоне «Стрёмсгодсет» финишировал на седьмом месте из 16 в чемпионате Норвегии.

«Локомотив» (стартовый состав): Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Михалик, В. Денисов, И. Денисов, Янбаев, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон.

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