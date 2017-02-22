«Урал» разгромил рижский РФС в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в среду в Лимассоле, завершилась победой «Урала» со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился Эрик Бикфалви (6-я, 30-я минуты), еще один мяч забил Роман Павлюченко (40-я) с пенальти.

Екатеринбуржцы 24 февраля сыграют с «Тюменью» в матче Кубка ФНЛ, а 25 февраля проведут товарищескую встречу с калининградской «Балтикой».