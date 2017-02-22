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22 февраля 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Урал» разгромил рижский РФС в товарищеском матче

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» разгромили рижский клуб РФС в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе на Кипре.

Встреча, прошедшая в среду в Лимассоле, завершилась победой «Урала» со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился Эрик Бикфалви (6-я, 30-я минуты), еще один мяч забил Роман Павлюченко (40-я) с пенальти.

Екатеринбуржцы 24 февраля сыграют с «Тюменью» в матче Кубка ФНЛ, а 25 февраля проведут товарищескую встречу с калининградской «Балтикой».

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