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22 февраля 2017, 18:34 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Газизов: «Уфа», подписав Беленова, завершила зимнюю трансферную кампанию

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Футбольный клуб «Уфа», подписав соглашение с вратарем Александром Беленовым, завершил зимнюю трансферную кампанию, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

В среду «Уфа» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Беленовым, который ранее выступал за махачкалинский «Анжи».

«Вряд ли мы будем подписывать кого-то “на флажке”. Это трансферное окно мы завершили. Позиции укомплектованы. Может быть, хотелось по-другому, но имеем то, что имеем», — сказал Газизов в ответ на вопрос, стоит ли ожидать еще новичков в «Уфе» после Беленова.

Ранее состав «Уфы» пополнили защитники Боян Йокич, Александр Пуцко, Виктор Патрашко, Каталин Карп, полузащитник Иван Пауревич.

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