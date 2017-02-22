Газизов: «Уфа», подписав Беленова, завершила зимнюю трансферную кампанию
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Футбольный клуб «Уфа», подписав соглашение с вратарем Александром Беленовым, завершил зимнюю трансферную кампанию, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
В среду «Уфа» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Беленовым, который ранее выступал за махачкалинский «Анжи».
«Вряд ли мы будем подписывать
Ранее состав «Уфы» пополнили защитники Боян Йокич, Александр Пуцко, Виктор Патрашко, Каталин Карп, полузащитник Иван Пауревич.
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