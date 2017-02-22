Газизов: «Уфа», подписав Беленова, завершила зимнюю трансферную кампанию

В среду «Уфа» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Беленовым, который ранее выступал за махачкалинский «Анжи».

«Вряд ли мы будем подписывать кого-то “на флажке”. Это трансферное окно мы завершили. Позиции укомплектованы. Может быть, хотелось по-другому, но имеем то, что имеем», — сказал Газизов в ответ на вопрос, стоит ли ожидать еще новичков в «Уфе» после Беленова.

Ранее состав «Уфы» пополнили защитники Боян Йокич, Александр Пуцко, Виктор Патрашко, Каталин Карп, полузащитник Иван Пауревич.