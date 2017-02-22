А борщ будет? Чем накормят «Спартак» повар и диетолог, которых позвал Каррера
Массимо Каррера пригласил в клуб новых специалистов. Как они изменят рацион одного из главных претендентов на чемпионство?
«Спартак» продолжает пополняться. Теперь в клубе есть
О приходе в клуб новых специалистов из Италии, которых позвал Массимо Каррера, сообщил официальный сайт
Задача новых сотрудников — это помощь персоналу, и прежде всего поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков; приготовление отдельных блюд; индивидуальная работа с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания.
Все серьезно. Подготовка — как к полету в космос. Или к чемпионству.
— Питание — сложная вещь, особенно у футболистов, — говорит бывший врач «Спартака» Юрий Васильков. — Тренировки и матчи часто вечером, их надо грамотно совмещать с питанием. У нас в свое время все налажено было, нареканий не возникало. Так что не стал бы идеализировать иностранцев. В любом случае, посмотрим, будет ли толк от их работы в нашей стране.
Васильков отмечает, что итальянцы сами любят пасту и убедили всех, что это — правильное спортивное питание. А из неправильного… Судя по всему, в черный список попала, например, яичница.
— Да, насколько знаю, яичница в рационе сейчас отсутствует. Но это носитель витамина D, который крайне необходим организму. Надо
Но как быть со знаменитым спартаковским борщом из Тарасовки?
— Да ребята просто бунтовать начнут, если не будет борща, — уверен Васильков. — Мы, русские, для южан как люди с крайнего севера. И нам просто необходимо первое. В Европе закажешь суп — так принесут
Это верно, но в командах (не только в «Спартаке») полно легионеров, которые и без первого отлично себя чувствуют. И потом зимуют команды на южных сборах. Без борща.
— Все равно вернутся в холода. В марте играть, в апреле. Так что надо обязательно оставлять первое в рационе, — уверен Юрий Васильков.
В общем, учитывая, что все главные покупки «Спартак» уже сделал, главным вопросом межсезонья вдруг стал кулинарный — останется ли в меню «Спартака» знаменитый борщ на базе в Тарасовке.
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