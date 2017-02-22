«Томь» надеется уложиться в 1,5 млн рублей при уборке стадиона «Труд» от снега

Томичи провели тендер на уборку снега и надеются уложиться в 1,5 млн рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации Виталий Соловьёв.



«Какие бы сложности ни были — у подготовки стадиона к сезону свои законы и своё расписание. 1 февраля мы включили подогрев на “Труде”, он набрал обороты, поле, укрытое плёнкой, греется. Правда, пока стояли морозы — большого толку от этого не было, против природы, тем более сибирской, не пойдёшь, ничего не росло. Сейчас потеплело, что-то начало прорастать, посмотрим, насколько успешно.



Снег начали убирать неделю назад — я имею в виду, естественно, не поле, тут снег стаял от подогрева, а весь остальной стадион. Провели тендер, который выиграла компания “Техстройрегион”, подрядившаяся за 1 800 000 очистить всю территорию, а гектаров у нас хватает. Снега нынче много, заложили побольше, но расчёт будет идти по факту, так что мы ничего не переплатим, тем более они пока вообще работают бесплатно, так как денег на счету у клуба сейчас нет. Но работают хорошо, профессионально, за неделю практически всё расчистили. Молодцы ребята, и техника у них хорошая, усиленная, причём ничего не рвут под снегом. Сделали большой бурт за южной трибуной, за северной, использовали и восточную. Теперь снег никому не мешает и постепенно будет таять. А вывозить всё это — нам просто никаких денег бы не хватило. Как говорится, голь на выдумки хитра, экономим и на этом, надеемся в итоге уложиться в 1,5 миллиона, а то и меньше», — сказал Соловьёв.