«Локомотив» предложил € 3 млн за румынского нападающего Ивана
«Локомотив» сделал предложение в размере € 3 млн за румынского нападающего Андрея Ивана, который выступает за клуб «Университатя».
Как сообщает Sport.ro, румыны пока не дали ответ на данное предложение.
Отмечается, что такое же предложение за 20-летнего игрока клуб получил от «Брюгге». Форвард выступал за юношеские и молодёжные сборные Румынии, а 17 ноября 2015 года состоялся его дебют в составе основной национальной команды в матче со сборной Италии.
В текущем сезоне Иван сыграл в чемпионате Румынии 22 матча и забил шесть мячей.
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