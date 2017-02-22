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22 февраля 2017, 15:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» предложил € 3 млн за румынского нападающего Ивана

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Локомотив» сделал предложение в размере € 3 млн за румынского нападающего Андрея Ивана, который выступает за клуб «Университатя».

Как сообщает Sport.ro, румыны пока не дали ответ на данное предложение.

Отмечается, что такое же предложение за 20-летнего игрока клуб получил от «Брюгге». Форвард выступал за юношеские и молодёжные сборные Румынии, а 17 ноября 2015 года состоялся его дебют в составе основной национальной команды в матче со сборной Италии.

В текущем сезоне Иван сыграл в чемпионате Румынии 22 матча и забил шесть мячей.

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