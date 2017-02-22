«Локомотив» предложил € 3 млн за румынского нападающего Ивана

Как сообщает Sport.ro, румыны пока не дали ответ на данное предложение.



Отмечается, что такое же предложение за 20-летнего игрока клуб получил от «Брюгге». Форвард выступал за юношеские и молодёжные сборные Румынии, а 17 ноября 2015 года состоялся его дебют в составе основной национальной команды в матче со сборной Италии.



В текущем сезоне Иван сыграл в чемпионате Румынии 22 матча и забил шесть мячей.