Будковский: Лучше проявить себя в России, чем играть на Украине раз в три матча

Об этом футболист рассказал в интервью Телеканалам «Футбол 1/ Футбол 2».



«Честно говоря, кроме “Шахтёра” не хотелось нигде оставаться, потому что наверху на Украине находится не много команд: “Шахтёр”, “Динамо”, “Заря”. Конечно, хотелось бы остаться, но мне сказали, что надо искать себе новую команду для аренды. Я думаю, в “Анжи” вроде получалось, и не нужно было искать себе новый вариант, нужно было просто работать дальше и совершенствоваться там, где тебя знают.



Почему меня не оставили в “Шахтёре”? Не знаю, может, чего-то не хватает, поэтому буду работать дальше, чтобы попасть туда и остаться. Вместе со мной в команде было бы 4 нападающих. Но и Феррейра, и Лещук, и я — где-то однотипные форварды. Я не думаю, что есть смысл держать в коллективе одинаковых нападающих. Нужно какое-то разнообразие. Не было смысла оставаться и просто сидеть там. Я думаю, на будущее на меня рассчитывают, но всё будет зависеть от меня, как я буду прогрессировать. Если не будет прогресса, то никто и рассчитывать не будет.



Конечно, мне хочется вернуться в сборную. Для нападающего главное — голы. Это то, на что должен обращать внимание главный тренер сборной. В плане игровой практики, конечно, лучше играть, показывать себя в российском чемпионате, а не сидеть в Украине и выходить раз в три матча. В игровом плане это будет лучше», — сказал Будковский.