Будковский: Лучше проявить себя в России, чем играть на Украине раз в три матча
Нападающий Филипп Будковский, который на правах аренды перешёл в «Анжи» из донецкого «Шахтёра», предпочитает проявить свои лучшие качества в России, нежели изредка играть в чемпионате Украины.
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Об этом футболист рассказал в интервью Телеканалам «Футбол 1/ Футбол 2».
«Честно говоря, кроме “Шахтёра” не хотелось нигде оставаться, потому что наверху на Украине находится не много команд: “Шахтёр”, “Динамо”, “Заря”. Конечно, хотелось бы остаться, но мне сказали, что надо искать себе новую команду для аренды. Я думаю, в “Анжи” вроде получалось, и не нужно было искать себе новый вариант, нужно было просто работать дальше и совершенствоваться там, где тебя знают.
Почему меня не оставили в “Шахтёре”? Не знаю, может,
Конечно, мне хочется вернуться в сборную. Для нападающего главное — голы. Это то, на что должен обращать внимание главный тренер сборной. В плане игровой практики, конечно, лучше играть, показывать себя в российском чемпионате, а не сидеть в Украине и выходить раз в три матча. В игровом плане это будет лучше», — сказал Будковский.
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