Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28865234/
22 февраля 2017, 15:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Будковский: Лучше проявить себя в России, чем играть на Украине раз в три матча

Нападающий Филипп Будковский, который на правах аренды перешёл в «Анжи» из донецкого «Шахтёра», предпочитает проявить свои лучшие качества в России, нежели изредка играть в чемпионате Украины.

Нападающий Филипп <span class=error>Будковский</span> который на правах аренды перешёл в <span class=error>Анжи</span> из донецкого Шахтёра предпочитает проявить свои лучшие качества в России нежели изредка играть в чемпионате Украины. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом футболист рассказал в интервью Телеканалам «Футбол 1/ Футбол 2».

«Честно говоря, кроме “Шахтёра” не хотелось нигде оставаться, потому что наверху на Украине находится не много команд: “Шахтёр”, “Динамо”, “Заря”. Конечно, хотелось бы остаться, но мне сказали, что надо искать себе новую команду для аренды. Я думаю, в “Анжи” вроде получалось, и не нужно было искать себе новый вариант, нужно было просто работать дальше и совершенствоваться там, где тебя знают.

Почему меня не оставили в “Шахтёре”? Не знаю, может, чего-то не хватает, поэтому буду работать дальше, чтобы попасть туда и остаться. Вместе со мной в команде было бы 4 нападающих. Но и Феррейра, и Лещук, и я — где-то однотипные форварды. Я не думаю, что есть смысл держать в коллективе одинаковых нападающих. Нужно какое-то разнообразие. Не было смысла оставаться и просто сидеть там. Я думаю, на будущее на меня рассчитывают, но всё будет зависеть от меня, как я буду прогрессировать. Если не будет прогресса, то никто и рассчитывать не будет.

Конечно, мне хочется вернуться в сборную. Для нападающего главное — голы. Это то, на что должен обращать внимание главный тренер сборной. В плане игровой практики, конечно, лучше играть, показывать себя в российском чемпионате, а не сидеть в Украине и выходить раз в три матча. В игровом плане это будет лучше», — сказал Будковский.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Полузащитник «Анжи» перешел в «Армавир»

«Анжи» на своем сайте объявил о трансфере полузащитника Анвара Газимагомедова. 28-летний футболист продолжит карьеру в «Армавире», который выступает во втором дивизионе.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»