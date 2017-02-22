«Уфа» объявила о заключении контракта с Беленовым

Сроки и условия сделки на данный момент неизвестны.



Беленов — воспитанник футбольного клуба «Салют» г. Белгород. В 2004 году он дебютировал в основном составе этой команды во Втором дивизионе. В 2010 году Беленов подписал 4-летний контракт с московским «Спартаком». В 2011 году Александр продолжил карьеру в краснодарской «Кубани». Летом 2016 в голкипер перешел в махачкалинский «Анжи». В этом сезоне в РФПЛ Александр принял участие в 17 матчах, записав в свой актив 7 сухих матчей.