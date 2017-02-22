«Рубин» отдал защитника Пилявского в аренду «Заре»
В расположение луганской «Зари» на
учебно-тренировочных сборах в Турции прибыл защитник Андрей Пилявский.
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Достигнута договорённость между луганской командой и казанским «Рубином», которому принадлежат трансферные права на футболиста, что игрок продолжит свою карьеру в составе украинского клуба.
Как сообщает официальный сайт «Зари», Пилявский будет выступать в составе луганской команды на правах аренды сроком на один год.
Пилявский уже выступал в составе «Зари», перейдя в команду в сезоне-2014/15. За это время футболист провёл в футболке
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