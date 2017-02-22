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22 февраля 2017, 15:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» отдал защитника Пилявского в аренду «Заре»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

В расположение луганской «Зари» на учебно-тренировочных сборах в Турции прибыл защитник Андрей Пилявский.

В расположение луганской Зари на <nobr>учебно-тренировочных</nobr> сборах в Турции прибыл защитник Андрей <span class=error>Пилявский</span>. Увеличить
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Достигнута договорённость между луганской командой и казанским «Рубином», которому принадлежат трансферные права на футболиста, что игрок продолжит свою карьеру в составе украинского клуба.

Как сообщает официальный сайт «Зари», Пилявский будет выступать в составе луганской команды на правах аренды сроком на один год.

Пилявский уже выступал в составе «Зари», перейдя в команду в сезоне-2014/15. За это время футболист провёл в футболке чёрно-белых 32 матча в чемпионате, 4 игры в Кубке страны и 4 матча в Лиге Европы.

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