«Рубин» отдал защитника Пилявского в аренду «Заре»

Достигнута договорённость между луганской командой и казанским «Рубином», которому принадлежат трансферные права на футболиста, что игрок продолжит свою карьеру в составе украинского клуба.



Как сообщает официальный сайт «Зари», Пилявский будет выступать в составе луганской команды на правах аренды сроком на один год.



Пилявский уже выступал в составе «Зари», перейдя в команду в сезоне-2014/15. За это время футболист провёл в футболке чёрно-белых 32 матча в чемпионате, 4 игры в Кубке страны и 4 матча в Лиге Европы.