«Зенит» — это другой мир, не сравнить с Сербией. Профессионализм в прямом смысле этого слова. Я должен был испытать это.



Луческу является открытым и честным человеком. Он сказал, что я являюсь вторым номером, и добавил, что ждёт прибытие Ивановича, было бы хорошо, чтобы я перешёл в «Бордо». Вот тогда я впервые узнал об этом варианте. Он настаивал на том, что я буду отдан в аренду, без пункта о выкупе. «Зенит» был справедлив ко мне.



Я узнал много нового в России. Я тренировался с Халком, находился в одной раздевалке со звездами. Но я хотел играть, поэтому искал другую команду. Мне повезло работать с Радимовым в «Зените-2». Психологически было трудно, потому что я не получал шанс в первой команде, но он всегда говорил: «Вукашин, придёт и твоё время, ты должен быть готов», — цитирует Йовановича Mozzart Sport.