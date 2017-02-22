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22 февраля 2017, 14:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Джано: Впереди у «Спартака» 13 финалов, против нас все бьются на 200−300%

Полузащитник «Спартака» Джано поделился ожиданиями от возобновления сезона, отметив, что соперники против красно-белых всегда выходят с большой заряженностью на борьбу.

Грузинский игрок признался, что в своём кругу он не обсуждает шансы на чемпионский титул.

«А что тут обсуждать? Всё и так понятно: впереди 13 матчей — 13 финалов. Нигде не будет просто. “Спартак” есть “Спартак”. Против нас все бьются на 200−300 процентов. Мы усердно тренируемся и не смотрим в таблицу. Выиграем эти 13 матчей — станем чемпионами. А если, не дай бог, три игры неудачно проведём — никто не вспомнит, что сделали до этого.

Игры, голы, передачи — всё это важно и приятно. Но любой футболист выходит на поле ради побед, трофеев. Если после карьеры тебе нечего ответить на вопрос “Что ты выиграл?”, значит, где-то ты в этой жизни недоработал. А может, не повезло просто», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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