Замбийский футболист Сакала подписал контракт со «Спартаком»

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Детали сделки не разглашаются. Также не сообщается срок соглашения с 19-летним форвардом.

Последним клубом Сакалы был замбийский «Занако», за который он выступал с 2015 года. В декабре он провел пять матчей в чемпионате КОСАФА (соревнование среди сборных Южной Африки, проводимое под патронажем Совета Южно- африканских футбольных ассоциаций) и забил четыре гола.