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22 февраля 2017, 14:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Замбийский футболист Сакала подписал контракт со «Спартаком»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нападающий молодежной сборной Замбии Фэшн Сакала подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

<em>МОСКВА 22 февраля. /ТАСС/. </em>Нападающий молодежной сборной Замбии <span class=error>Фэшн</span> <span class=error>Сакала</span> подписал контракт с московским Спартаком. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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Детали сделки не разглашаются. Также не сообщается срок соглашения с 19-летним форвардом.

Последним клубом Сакалы был замбийский «Занако», за который он выступал с 2015 года. В декабре он провел пять матчей в чемпионате КОСАФА (соревнование среди сборных Южной Африки, проводимое под патронажем Совета Южно- африканских футбольных ассоциаций) и забил четыре гола.

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