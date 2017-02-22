Замбийский футболист Сакала подписал контракт со «Спартаком»
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Нападающий молодежной сборной Замбии Фэшн Сакала подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Детали сделки не разглашаются. Также не сообщается срок соглашения с 19-летним форвардом.
Последним клубом Сакалы был замбийский «Занако», за который он выступал с 2015 года. В декабре он провел пять матчей в чемпионате КОСАФА (соревнование среди сборных Южной Африки, проводимое под патронажем Совета Южно- африканских футбольных ассоциаций) и забил четыре гола.
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