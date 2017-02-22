Эрнани: Луческу рассказал, как могу усилить «Зенит» и что ему не нравится в игре

«Раньше не знал Мирчу Луческу. Я слышал о нём, потому что он работал с Фернандиньо и Жадсоном, которые играли в моём бывшем клубе, а также с другими бразильскими игроками. Я знаю, что ему нравится работать с футболистами из нашей страны, потому постарался его немного изучить.



Я был в отпуске, все отдыхали. Я прилетел в Россию, прошёл необходимое обследование, а потом вернулся в Бразилию. После чемпионата у меня было несколько свободных дней, которые я провел с семьёй. Лично с Луческу я пообщался только после того, как во второй раз прилетел в Россию.

Он рассказал, что от меня требуется, как я могу усилить команду и что ему не нравится во время матчей. Так что у меня есть возможность играть на самом высоком уровне. Он постоянно говорит со мной, и это хорошо. Я всегда получаю от него советы», — цитирует Эрнани пресс-служба УЕФА.