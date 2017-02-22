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22 февраля 2017, 13:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Спартак» отдаст Кутина в аренду в случае прихода Тигиева

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» отдаст в аренду самарским «Крыльям Советов» защитника Дениса Кутина, если состав красно-белых пополнит игрок обороны «Анжи» Георгий Тигиев. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Спартак» отказался от выкупа прав на 21-летнего Тигиева в ходе нынешнего трансферного окна, клуб прорабатывает вариант с арендой до конца сезона с правом последующего приобретения.

«Если “Спартак” договорится о переходе Тигиева, то Кутин перейдет в “Крылья Советов”. В обоих случаях речь идет об аренде», — сообщил источник.

Официальные комментарии от клубов пока получить не удалось.

Тигиев выступал за молодежные команды «Кубани» и московского «Торпедо». В сезоне-2014/15 он принял участие в пяти матчах столичной команды в премьер-лиге. В «Анжи» Тигиев перешел в июле 2015 года, подписав контракт на четыре года, и с тех пор провел за команду 38 встреч.

В структуре «Спартака» Кутин находится с 2010 года, в основном составе дебютировал в 2013 году и с тех пор принял участие в 4 матчах красно-белых. В составе «Спартака-2» Кутин провел 89 игр и отметился 3 мячами. Кутин выступал за юношеские сборные России трех возрастов и «молодежку». Ранее «Спартак» отдал в аренду «Крыльям Советов» полузащитника Александра Зуева.

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