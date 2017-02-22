Источник: «Спартак» отдаст Кутина в аренду в случае прихода Тигиева
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» отдаст в аренду самарским «Крыльям Советов» защитника Дениса Кутина, если состав
красно-белых пополнит игрок обороны «Анжи» Георгий Тигиев. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее «Спартак» отказался от выкупа прав на 21-летнего Тигиева в ходе нынешнего трансферного окна, клуб прорабатывает вариант с арендой до конца сезона с правом последующего приобретения.
«Если “Спартак” договорится о переходе Тигиева, то Кутин перейдет в “Крылья Советов”. В обоих случаях речь идет об аренде», — сообщил источник.
Официальные комментарии от клубов пока получить не удалось.
Тигиев выступал за молодежные команды «Кубани» и московского «Торпедо». В сезоне-2014/15 он принял участие в пяти матчах столичной команды в
В структуре «Спартака» Кутин находится с 2010 года, в основном составе дебютировал в 2013 году и с тех пор принял участие в 4 матчах
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter