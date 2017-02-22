Источник: «Спартак» отдаст Кутина в аренду в случае прихода Тигиева

Ранее «Спартак» отказался от выкупа прав на 21-летнего Тигиева в ходе нынешнего трансферного окна, клуб прорабатывает вариант с арендой до конца сезона с правом последующего приобретения.

«Если “Спартак” договорится о переходе Тигиева, то Кутин перейдет в “Крылья Советов”. В обоих случаях речь идет об аренде», — сообщил источник.

Официальные комментарии от клубов пока получить не удалось.

Тигиев выступал за молодежные команды «Кубани» и московского «Торпедо». В сезоне-2014/15 он принял участие в пяти матчах столичной команды в премьер-лиге. В «Анжи» Тигиев перешел в июле 2015 года, подписав контракт на четыре года, и с тех пор провел за команду 38 встреч.