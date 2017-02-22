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22 февраля 2017, 12:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Скрипченко: Радует, что к «Крыльям Советов» пришёл результат

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал, насколько команда готова ко второй части сезона-2016/17 РФПЛ, а также поведал, как проходит адаптация новичков.

«На первых сборах мы понимали, что результат в контрольных играх не столь важен, а первым является выполнение требований тренера. Получалось не всё, были ничейные результаты, но, повторюсь, для нас не это было главным. Сейчас мы вышли на другой уровень подготовки, и в контрольных играх стало появляться то, над чем мы работали. Это радует. Пришёл результат, две победы в двух матчах, и встреча с “Кайратом” будет последней проверкой перед поединком с “Локомотивом”.

Мы рассчитываем на всех новичков. Перед тем как приходил кто-либо из игроков, мы тщательно отслеживали его возможности, анализировали и беседовали. Несмотря на то что новые футболисты работают с нами совсем немного времени, мы успели сдвинуться в профессиональном плане и в плане эффективности. В последней игре Саша Зуев подтвердил это — можно сказать, сыграл с листа, но на высоком уровне. Для 20-летнего парня выступить так здорово, забить гол-красавец, влиться в командный механизм… Всё это говорит о том, что у него хорошая подготовка и отличное видение футбола. Только время и игры покажут, насколько ребята могут быть конкурентоспособными.

Когда понимаешь, что времени до официальной игры остаётся всё меньше, но проведена хорошая подготовка, становится спокойнее. Может, каждый внутренне прокручивает в голове, что предстоит официальный матч, важно начать хорошо, но могу сказать по собственному опыту: если я физически ощущаю себя хорошо, понимаю, что на футбольном поле у меня многое получается из того, что предлагает тренерский штаб, тогда есть уверенность, что мы можем добиться положительного результата. В этом отношении я чувствую у команды спокойствие», — цитирует Скрипченко пресс-служба клуба.

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится 5 марта.

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