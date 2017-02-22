Состояние поля позволит ФК «Крылья Советов» провести в Самаре второй весенний матч
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Состояние поля на стадионе «Металлург» позволит футбольному клубу «Крылья Советов» провести в Самаре второй домашний матч весенней части чемпионата России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил финансовый директор «Крыльев Советов» Игорь Пивоваров.
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В среду стало известно, что матч 18-го тура «Крылья Советов» — «Локомотив» был перенесен в Уфу после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей. Следующий домашний матч «Крыльев Советов» запланирован на 19 марта, когда самарцы примут «Ростов».
«Думаю, что поле будет готово к матчу с “Ростовом”, дополнительных двух недель для этого хватит. Конечно, мы хотели сыграть перед нашими болельщиками. Но объективно лучше было перенести одну встречу, чтобы поберечь поле и всю весну играть на хорошем газоне», — отметил Пивоваров.
«Мы планируем организовать доставку наших болельщиков в Уфу за счет клуба. Более детально этот вопрос обсудим в начале следующей недели», — добавил Пивоваров.
Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе 5 марта.
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