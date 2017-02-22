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Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей РФПЛ, которые посетили стадион «Металлург».



Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 5.03.2017, 14:00 -:- Крылья Советов Локомотив М

Принимая такое решение, было принято во внимание, что заключительные матчи года на «Металлурге» прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч «Крыльев» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург». Принято решение, что матч основных составов «Крылья Советов» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе 5 марта в 14:00 мск.



«Футбольный клуб “Крылья Советов” приносит искренние извинения всем любителям футбола в связи с причиненными неудобствами», — говорится на официальном сайте самарского клуба.