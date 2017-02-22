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22 февраля 2017, 11:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» состоится в Уфе

Матч 18-го тура Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Локомотив» пройдёт в Уфе.

Матч 18-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Крылья Советов — Локомотив пройдёт в Уфе. Увеличить
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Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей РФПЛ, которые посетили стадион «Металлург».

Принимая такое решение, было принято во внимание, что заключительные матчи года на «Металлурге» прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч «Крыльев» с «Локомотивом» на стадионе «Металлург». Принято решение, что матч основных составов «Крылья Советов» — «Локомотив» пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе 5 марта в 14:00 мск.

«Футбольный клуб “Крылья Советов” приносит искренние извинения всем любителям футбола в связи с причиненными неудобствами», — говорится на официальном сайте самарского клуба.

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