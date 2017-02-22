Тигиев и «Спартак», форвард и «Локо». Оставшиеся трансферные интриги в РФПЛ

«СЭ» — об оставшихся интригах, связанных с шестью самыми крупными клубами — участниками трансферной гонки.

«СПАРТАК»: ВЫБЕРЕТСЯ ЛИ ТИГИЕВ ИЗ МАХАЧКАЛИНСКОГО ДУБЛЯ?

Едва ли не впервые за последние годы красно-белые сработали настолько качественно и быстро, завершив основные дела еще до первого сбора и облегчив Каррере процесс достройки команды и адаптации новичков. Селихов, Джикия, Самедов и Луиз Адриану — все они, бесспорно, игроки добротного уровня, и руководству клуба можно ставить за его труд самую высокую оценку. Отпустили Ромулу, который давно рвался в родную Бразилию, продали в «Уфу» Пуцко, раздали в аренды для игровой практики молодежь — Зуева и Гулиева.

Однако одна пусть и не первостепенная, но важная задача у «Спартака» все же осталась — так и не решен вопрос с новым крайним защитником для конкуренции Комбарову и Ещенко. Казалось, что Тигиев одной ногой в московском клубе, затем же процесс вдруг застопорился, и сейчас руководство заняло выжидательную позицию. До 25 февраля не исключен любой вариант: как полноценный трансфер уже сейчас или аренда с опцией последующего выкупа, так и окончательный отказ от этой идеи. Покинет ли кто-то красно-белых? Перед зимней паузой казалось, что главный кандидат — Мельгарехо, но тренерский штаб, похоже, все-таки еще раз постарается найти парагвайцу применение. И Селихов, несмотря на многочисленные разговоры, команде нужен прямо сейчас — это заявил сам Каррера в интервью.

«ЗЕНИТ»: РАЗГРУЗИТ ЛИ ЛУЧЕСКУ ОСНОВНУЮ ОБОЙМУ?

Сине-бело-голубые, как и «Спартак», с точки зрения количества новичков отработали на славу, и не всем приобретенным даже хватило места в обновленной заявке на Лигу Европы. Главной удачей «Зенита» сейчас видится трансфер Ивановича (давайте пока забудем про первый матч с «Андерлехтом»), которого клуб отвоевал в борьбе с теми же красно-белыми. Очень выгодно продан в Китай Витсель, а взамен пришел Эрнани, из которого Луческу со своим-то опытом работы с бразильцами наверняка слепит высококлассного полузащитника.

Вопрос по хавбеку Препперу из ПСВ если и поднимут вновь, то уже летом. Футболистов у петербуржцев сейчас много, иногда кажется, что даже чересчур, проблемных линий больше не видится, даже на случай нового кризиса Лодыгина команда имеет страховку в лице Лунева. Отсюда вывод: других новичков до весны ждать не стоит. А если клуб и продолжит сейчас работать, то в обратном направлении. Михаил Кержаков уже отправился в «Оренбург», есть и другие игроки, которых не помешало бы трудоустроить: засидевшегося Рязанцева, заскучавшего Могилевца, доблестного и рвущегося в бой Гасилина.

ЦСКА: ВЕРНЕТСЯ ЛИ ПАНЧЕНКО?

Главную трансферную задачу армейцы зимой выполнили — избавились от ненужного форварда, отфутболив Траоре в Испанию, и подписали того, на кого можно надеяться, — вернувшийся Оланаре весной станет главной голевой надеждой. А заодно, чтобы имелась дополнительная подстраховка на случай атакующего бессилия, слишком часто пронизывавшего команду по осени, из аренды отозван Витинью. Третий же трансфер связан с линией обороны, где вместе с тремя заслуженными ветеранами теперь будет играть Васин, последовавший за Гончаренко из «Уфы».

Впрочем, все это и приобретениями полноценными назвать нельзя. Так возвращение старых знакомых и попытка склеить чемпионский состав в условиях скудного в последние годы трансферного бюджета.

Стоит ли ждать какого-то сюрприза от ЦСКА в оставшиеся до закрытия периода дозаявок дни? Есть вероятность, но не очень большая, что вернется из «Динамо» Панченко. А еще красно-синим, кажется, не помешал бы игрок на левый фланг, способный в схеме 3−5−2 работать по всей длине поля столь же усердно и полезно, как Мариу Фернандес справа. В ходе сборов там пробовались Миланов (чаще) и Щенников (реже), но если вдруг улыбнется удача и появится хороший доступный вариант с новичком, Гончаренко наверняка был бы доволен.

«КРАСНОДАР»: УЙДЕТ ЛИ АРИ?

В клубе Галицкого зима прошла под знаком точечной работы. Во-первых, «быки» неплохо сработали в направлении «на выход»: за семь миллионов в Китай был продан Ахмедов, очень качественный футболист, но уже стареющий и с высокой зарплатой, получили краснодарцы серьезную сумму в 3,5 миллиона и за трансфер молодого Эбуэ в «Селтик». Во-вторых, удалось подписать новичков пусть и без звездного статуса, зато с не самыми великими финансовыми требованиями и достойного качества. Рамирес и Классон уже начали приносить пользу, наверняка пригодится Шалимову и Шишкин.

Едва ли «Краснодар» разживется новыми приобретениями до конца трансферного окна — команда укомплектована и проблемных зон не имеет. А вот уйти из стана «быков» кое-кто может. Главный вопрос касается Ари, который уже не работает в общей группе, а его представители активно пытаются найти форварду новый клуб. Получится — бразилец уйдет. Нет — останется. Склоняемся ко второму варианту как к более вероятному.

«РОСТОВ»: А ВДРУГ МОГИЛЕВЦА ВСЕ-ТАКИ ОТПУСТЯТ?

Дончане были и остаются самым загадочным клубом России, и их действия предугадать сложнее всего. Сейчас имеем следующее: главный успех «Ростова» состоит в том, что никого из основной обоймы он за перерыв не потерял — даже Нобоа, на которого зарился «Зенит». Ушел Папа Гуйе, близки к официальному оформлению аренд в «Анжи» Думбья и Эззатоллахи, но это все, согласитесь, не самые великие потери. Второй удачей стало приобретение на правах свободного агента Девича — форварда опытного, обученного, в меру забивного, способного раскрепоститься при Бердыеве и ответственно исполнять его тактические задания.

Абсолютный информационный штиль, где нет ни намека на потенциальные трансферы, как кажется, не обманывает. В руководстве Ростовской области уже сделали заявление: больше новичков зимой клуб не планирует, поскольку закрыто окно дозаявок в Лиге Европы. Также заместитель губернатора Игорь Гуськов рассказал, как дончане вели переговоры с «Зенитом» по поводу Могилевца, однако петербуржцы завысили цену за четыре часа до европейского дедлайна. И «Ростов» решил от приобретения отказаться. Окончательно ли?

«ЛОКОМОТИВ»: ПОЯВИТСЯ ЛИ НОВЫЙ ФОРВАРД?

Железнодорожники, пережившие в начале сезона управленческую революцию, стали одними из самых активных на трансферном рынке, но вместе с этим и самыми сумбурными. Неопределенная ситуация с Миранчуком, который мечется между «Локомотивом» и «Рубином» и понятия не имеет, где начнет весеннюю часть чемпионата, срыв трансфера английского центрального защитника Кокера, чей переход пресс-служба уже успела было намеками объявить, подписание противоречивого Фарфана — с одной стороны, бесспорной звезды, но с другой, игравшего на высоком уровне довольно давно.

Интрига номер один на ближайшие дни, окутавшая железнодорожников, — судьба Миранчука. А уже потом в списке стоят и приобретения, которые команде однозначно нужны. Здесь требуется и быстрый форвард, о надобности которого не раз трубил Семин, и центральный защитник, раз Кокер остался в Лондоне. Хотя главный кандидат в оборону всем известен — это Кверквелия из «Рубина». А вот кто придет спасать атаку?