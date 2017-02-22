Тигиев и «Спартак», форвард и «Локо». Оставшиеся трансферные интриги в РФПЛ
В ночь с 24 на 25 февраля в России закроется зимнее трансферное окно.
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«СЭ» — об оставшихся интригах, связанных с шестью самыми крупными клубами — участниками трансферной гонки.
«СПАРТАК»: ВЫБЕРЕТСЯ ЛИ ТИГИЕВ ИЗ МАХАЧКАЛИНСКОГО ДУБЛЯ?
Едва ли не впервые за последние годы
Однако одна пусть и не первостепенная, но важная задача у «Спартака» все же осталась — так и не решен вопрос с новым крайним защитником для конкуренции Комбарову и Ещенко. Казалось, что Тигиев одной ногой в московском клубе, затем же процесс вдруг застопорился, и сейчас руководство заняло выжидательную позицию. До 25 февраля не исключен любой вариант: как полноценный трансфер уже сейчас или аренда с опцией последующего выкупа, так и окончательный отказ от этой идеи. Покинет ли
«ЗЕНИТ»: РАЗГРУЗИТ ЛИ ЛУЧЕСКУ ОСНОВНУЮ ОБОЙМУ?
Вопрос по хавбеку Препперу из ПСВ если и поднимут вновь, то уже летом. Футболистов у петербуржцев сейчас много, иногда кажется, что даже чересчур, проблемных линий больше не видится, даже на случай нового кризиса Лодыгина команда имеет страховку в лице Лунева. Отсюда вывод: других новичков до весны ждать не стоит. А если клуб и продолжит сейчас работать, то в обратном направлении. Михаил Кержаков уже отправился в «Оренбург», есть и другие игроки, которых не помешало бы трудоустроить: засидевшегося Рязанцева, заскучавшего Могилевца, доблестного и рвущегося в бой Гасилина.
ЦСКА: ВЕРНЕТСЯ ЛИ ПАНЧЕНКО?
Главную трансферную задачу армейцы зимой выполнили — избавились от ненужного форварда, отфутболив Траоре в Испанию, и подписали того, на кого можно надеяться, — вернувшийся Оланаре весной станет главной голевой надеждой. А заодно, чтобы имелась дополнительная подстраховка на случай атакующего бессилия, слишком часто пронизывавшего команду по осени, из аренды отозван Витинью. Третий же трансфер связан с линией обороны, где вместе с тремя заслуженными ветеранами теперь будет играть Васин, последовавший за Гончаренко из «Уфы».
Впрочем, все это и приобретениями полноценными назвать нельзя. Так возвращение старых знакомых и попытка склеить чемпионский состав в условиях скудного в последние годы трансферного бюджета.
Стоит ли ждать
«КРАСНОДАР»: УЙДЕТ ЛИ АРИ?
В клубе Галицкого зима прошла под знаком точечной работы.
Едва ли «Краснодар» разживется новыми приобретениями до конца трансферного окна — команда укомплектована и проблемных зон не имеет. А вот уйти из стана «быков»
«РОСТОВ»: А ВДРУГ МОГИЛЕВЦА
Дончане были и остаются самым загадочным клубом России, и их действия предугадать сложнее всего. Сейчас имеем следующее: главный успех «Ростова» состоит в том, что никого из основной обоймы он за перерыв не потерял — даже Нобоа, на которого зарился «Зенит». Ушел Папа Гуйе, близки к официальному оформлению аренд в «Анжи» Думбья и Эззатоллахи, но это все, согласитесь, не самые великие потери. Второй удачей стало приобретение на правах свободного агента Девича — форварда опытного, обученного, в меру забивного, способного раскрепоститься при Бердыеве и ответственно исполнять его тактические задания.
Абсолютный информационный штиль, где нет ни намека на потенциальные трансферы, как кажется, не обманывает. В руководстве Ростовской области уже сделали заявление: больше новичков зимой клуб не планирует, поскольку закрыто окно дозаявок в Лиге Европы. Также заместитель губернатора Игорь Гуськов рассказал, как дончане вели переговоры с «Зенитом» по поводу Могилевца, однако петербуржцы завысили цену за четыре часа до европейского дедлайна. И «Ростов» решил от приобретения отказаться. Окончательно ли?
«ЛОКОМОТИВ»: ПОЯВИТСЯ ЛИ НОВЫЙ ФОРВАРД?
Железнодорожники, пережившие в начале сезона управленческую революцию, стали одними из самых активных на трансферном рынке, но вместе с этим и самыми сумбурными. Неопределенная ситуация с Миранчуком, который мечется между «Локомотивом» и «Рубином» и понятия не имеет, где начнет весеннюю часть чемпионата, срыв трансфера английского центрального защитника Кокера, чей переход
Интрига номер один на ближайшие дни, окутавшая железнодорожников, — судьба Миранчука. А уже потом в списке стоят и приобретения, которые команде однозначно нужны. Здесь требуется и быстрый форвард, о надобности которого не раз трубил Семин, и центральный защитник, раз Кокер остался в Лондоне. Хотя главный кандидат в оборону всем известен — это Кверквелия из «Рубина». А вот кто придет спасать атаку?
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