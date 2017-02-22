Это’О побывал в расположении «Анжи» в Турции

На встречу пришли не только игроки основного состава, но и футболисты «молодёжки». Встречу открыл генеральный директор клуба Саид Абдулаев, который поприветствовал гостя и поблагодарил его за приезд.



«Я очень рад вернуться домой. В Махачкале я провёл один из лучших периодов в своей карьере. Где бы я ни был в дальнейшем, я всегда встречаю как минимум одного дагестанца, который может назвать меня своим братом и сказать, что ходил на матчи “Анжи” с моим участием», — цитирует камерунца пресс-служба «Анжи».



«Я хочу сказать, что ты, Самюэль, настоящий мужчина, потому что где бы ты ни был, ты всегда с теплотой, с добротой, с благодарностью вспоминаешь то время, которое ты провёл в “Анжи”, в Махачкале. В свою очередь я и все дагестанские болельщики хотим сказать спасибо тебе за то, что ты приехал в Дагестан. Можно сказать, что ты влюбил в футбол весь Дагестан, благодаря тебе любить футбол в нашей республике стало на миллион человек больше», — сказал капитан «Анжи» Шамиль Асильдаров.