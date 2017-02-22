Пополнение «Спартака», матч ЦСКА и праздник «Краснодара». Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
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Новички «Спартака»
Встречайте! Сара Фабрис и Вальтер Дри. Первый —
Вчера к «Спартаку» мог присоединиться еще один новичок. Мануэль Пеллегрини. Его «Хэбэй Чайна Фортун» проводил спарринг на соседнем поле, и чилийский специалист, перепутав автобусы, зашел в спартаковский. Видимо, Пеллегрини о
Матчи ЦСКА и «Локо»
Накануне ЦСКА тренировался почти два часа. Важный момент — в общей группе работали все без исключения игроки.
— Оланаре, к счастью, избежал серьезной травмы. В последнем товарищеском матче нигериец был заменен в самом начале встречи в связи с жалобами на боли в задней поверхности бедра, а затем прошел обследование на базе в Кампоаморе, в ходе которого не было выявлено повреждений. Алексей Березуцкий, замененный по ходу матча с «Сарпсборгом 08» по причине ушиба в области ахиллова сухожилия, тоже провел занятие наряду со всеми. Таким образом, в тренировке были задействованы все двадцать два футболиста, имеющихся в распоряжении тренерского штаба, — рассказал врач команды.
Сегодня ЦСКА сыграет с «Уфой». Интереснейший должен получиться матч.
Проведет очередной спарринг и «Локомотив». Соперник — норвежский «Стремсгодсет». Кстати, ровно три года назад железнодорожники обыграли эту команду на сборах со счетом… 15:0. Вот как это было.
Наверное, многие задумались: это насколько же изменился состав «Локо» за три года? Хм… В стартовом составе того матча вышли Дюрица, Шишкин, Буссуфа, Самедов, Оздоев, Ткачев, Диарра, Павлюченко….
День рождения «Краснодара»
«Краснодару» — девять лет! Ребенок еще! А уже столько всего сделано! В свой день рождения «быки» сыграют ответный матч с «Фенербахче».
В Турции играть непросто, знают все. В 13 гостевых матчах российские клубы одержали только три победы при пяти поражениях. И еще ни разу наши команды не обыграли в гостях «Фенербахче» — ничья и два поражения. Впрочем, «Краснодар» устроит и ничья.
«Зенит» и «Ростов» сыграют завтра.
А накануне прошли контрольные матчи. «Рубин» сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом 08» (0:0). С таким же счетом разошлись «Арсенал» и казахстанская «Астана». А «Оренбург» и «Динамо» обменялись голами (1:1). Ничейный день.
Бонус. Интервью Пуцко
Бывший защитник «Спартака» Александр Пуцко дал первое интервью в качестве футболиста «Уфы».
Ближайшие матчи
22.02. «Локомотив» — «Стремсгодсет», Норвегия
22.02. ЦСКА — «Уфа»
22.02. «Урал» — «Рига», Латвия
22.02. «Терек» — «Виченца», Италия
23.02. «Анжи» — «Атырау», Казахстан
23.02. «Рубин» — «Мьендален», Норвегия
23.02. «Томь» — ?
23.02. «Крылья Советов» — «Кайрат», Казахстан
24.02. «Оренбург» — «Алтын Асыр», Туркменистан
24.02. «Оренбург» — «Окжетпес», Казахстан
24.02. «Рубин» — «Старт», Норвегия.
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