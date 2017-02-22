Пополнение «Спартака», матч ЦСКА и праздник «Краснодара». Обзор сборов

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Новички «Спартака»

Встречайте! Сара Фабрис и Вальтер Дри. Первый — врач-диетолог, специалист по спортивному питанию. Второй — шеф-повар. Обоих пригласил Массимо Каррера. Новобранцы будут помогать персоналу, поварам в составлении сбалансированного рациона питания.

Вчера к «Спартаку» мог присоединиться еще один новичок. Мануэль Пеллегрини. Его «Хэбэй Чайна Фортун» проводил спарринг на соседнем поле, и чилийский специалист, перепутав автобусы, зашел в спартаковский. Видимо, Пеллегрини о чем-то крепко задумался. Может быть, о том, что он делает в Китае? Вечером, когда «Манчестер Сити» и «Монако» выдали суперфутбол, чилиец наверняка задумался снова.

Красно-белые провели полуторачасовую тренировку, включая беговые упражнения на выносливость. Об их готовности можно будет говорить после спаррингов. Первый пройдет 26 февраля, второй — 28. Кстати, соперник по заключительному контрольному матчу поменялся — вместо «Волеренги» красно-белые сыграют с «Согндалем».

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Матчи ЦСКА и «Локо»

Накануне ЦСКА тренировался почти два часа. Важный момент — в общей группе работали все без исключения игроки.

— Оланаре, к счастью, избежал серьезной травмы. В последнем товарищеском матче нигериец был заменен в самом начале встречи в связи с жалобами на боли в задней поверхности бедра, а затем прошел обследование на базе в Кампоаморе, в ходе которого не было выявлено повреждений. Алексей Березуцкий, замененный по ходу матча с «Сарпсборгом 08» по причине ушиба в области ахиллова сухожилия, тоже провел занятие наряду со всеми. Таким образом, в тренировке были задействованы все двадцать два футболиста, имеющихся в распоряжении тренерского штаба, — рассказал врач команды.

Сегодня ЦСКА сыграет с «Уфой». Интереснейший должен получиться матч.

Проведет очередной спарринг и «Локомотив». Соперник — норвежский «Стремсгодсет». Кстати, ровно три года назад железнодорожники обыграли эту команду на сборах со счетом… 15:0. Вот как это было.

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Наверное, многие задумались: это насколько же изменился состав «Локо» за три года? Хм… В стартовом составе того матча вышли Дюрица, Шишкин, Буссуфа, Самедов, Оздоев, Ткачев, Диарра, Павлюченко….

День рождения «Краснодара»

«Краснодару» — девять лет! Ребенок еще! А уже столько всего сделано! В свой день рождения «быки» сыграют ответный матч с «Фенербахче».

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В Турции играть непросто, знают все. В 13 гостевых матчах российские клубы одержали только три победы при пяти поражениях. И еще ни разу наши команды не обыграли в гостях «Фенербахче» — ничья и два поражения. Впрочем, «Краснодар» устроит и ничья.

«Зенит» и «Ростов» сыграют завтра.

А накануне прошли контрольные матчи. «Рубин» сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом 08» (0:0). С таким же счетом разошлись «Арсенал» и казахстанская «Астана». А «Оренбург» и «Динамо» обменялись голами (1:1). Ничейный день.

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Бонус. Интервью Пуцко

Бывший защитник «Спартака» Александр Пуцко дал первое интервью в качестве футболиста «Уфы».

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Ближайшие матчи

22.02. «Локомотив» — «Стремсгодсет», Норвегия

22.02. ЦСКА — «Уфа»

22.02. «Урал» — «Рига», Латвия

22.02. «Терек» — «Виченца», Италия

23.02. «Анжи» — «Атырау», Казахстан

23.02. «Рубин» — «Мьендален», Норвегия

23.02. «Томь» — ?

23.02. «Крылья Советов» — «Кайрат», Казахстан

24.02. «Оренбург» — «Алтын Асыр», Туркменистан

24.02. «Оренбург» — «Окжетпес», Казахстан

24.02. «Рубин» — «Старт», Норвегия.