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22 февраля 2017, 10:13 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Рустам Саяхов сменил Ильгиза Фахриева на посту генерального директора ФК «Рубин»

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Должность генерального директора «Рубина» занял Рустам Саяхов, ранее занимавший пост финансового директора казанского клуба, сообщается на официальном сайте команды Российской футбольной премьер-лиги.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Должность генерального директора Рубина занял Рустам <span class=error>Саяхов</span> ранее занимавший пост финансового директора казанского клуба сообщается на официальном сайте команды Российской футбольной <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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Решение о назначении Саяхова было принято на попечительском совете казанского футбольного клуба. Ильгиз Фахриев, ранее занимавший пост генерального директора, назначен председателем наблюдательного совета «Рубина» и спортивным директором клуба.

«Перестановки в руководстве клуба направлены на дальнейшее повышение эффективности работы “Рубина” и достижение максимальных результатов», — отмечается в заявлении «Рубина».

По итогам 17 туров «Рубин» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Казанцы возобновят сезон в премьер-лиге 6 марта гостевым матчем с махачкалинским «Анжи», а до этого 1 марта примут новосибирскую «Сибирь» в четвертьфинале Кубка России.

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