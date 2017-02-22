Рустам Саяхов сменил Ильгиза Фахриева на посту генерального директора ФК «Рубин»
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Должность генерального директора «Рубина» занял Рустам Саяхов, ранее занимавший пост финансового директора казанского клуба, сообщается на официальном сайте команды Российской футбольной премьер-лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Решение о назначении Саяхова было принято на попечительском совете казанского футбольного клуба. Ильгиз Фахриев, ранее занимавший пост генерального директора, назначен председателем наблюдательного совета «Рубина» и спортивным директором клуба.
«Перестановки в руководстве клуба направлены на дальнейшее повышение эффективности работы “Рубина” и достижение максимальных результатов», — отмечается в заявлении «Рубина».
По итогам 17 туров «Рубин» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 23 очка. Казанцы возобновят сезон в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter