Рустам Саяхов сменил Ильгиза Фахриева на посту генерального директора ФК «Рубин»

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Решение о назначении Саяхова было принято на попечительском совете казанского футбольного клуба. Ильгиз Фахриев, ранее занимавший пост генерального директора, назначен председателем наблюдательного совета «Рубина» и спортивным директором клуба.

«Перестановки в руководстве клуба направлены на дальнейшее повышение эффективности работы “Рубина” и достижение максимальных результатов», — отмечается в заявлении «Рубина».