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22 февраля 2017, 7:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Оренбург» пополнил состав полузащитником Григорьевым и форвардом Лобжанидзе

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 22 фев — Р-Спорт. Российский полузащитник Максим Григорьев и грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе продолжат карьеру в футбольном клубе «Оренбург», сообщается на официальном сайте команды из одноименного города.

Григорьев выступал за «Ростов» и московские «Локомотив» и «Спартак», в составе которых выиграл бронзу и серебро чемпионатов России соответственно. В активе 26-летнего игрока 4 матча за сборную России. Как отмечается на официальном сайте «Ростова», Григорьев перешел в «Оренбург» на правах аренды сроком до конца текущего сезона.

Лобжанидзе выступал на родине за батумское «Динамо», «Шукуру», «ВИТ-Джорджию». В составе «Динамо» 24-летний форвард провел 8 игр и забил один мяч в чемпионате Грузии-2016, а его клуб занял итоговое третье место.

После 17 туров «Оренбург», проводящий дебютный сезон в российской премьер-лиге, занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. В первом матче после возобновления чемпионата России команда Роберта Евдокимова 4 марта примет тульский «Арсенал».

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