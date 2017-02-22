ФК «Оренбург» пополнил состав полузащитником Григорьевым и форвардом Лобжанидзе
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Российский полузащитник Максим Григорьев и грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе продолжат карьеру в футбольном клубе «Оренбург», сообщается на официальном сайте команды из одноименного города.
Григорьев выступал за «Ростов» и московские «Локомотив» и «Спартак», в составе которых выиграл бронзу и серебро чемпионатов России соответственно. В активе 26-летнего игрока 4 матча за сборную России. Как отмечается на официальном сайте «Ростова», Григорьев перешел в «Оренбург» на правах аренды сроком до конца текущего сезона.
Лобжанидзе выступал на родине за батумское «Динамо», «Шукуру», «ВИТ-Джорджию». В составе «Динамо» 24-летний форвард провел 8 игр и забил один мяч в чемпионате Грузии-2016, а его клуб занял итоговое третье место.
После 17 туров «Оренбург», проводящий дебютный сезон в российской
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