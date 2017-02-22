ФК «Оренбург» пополнил состав полузащитником Григорьевым и форвардом Лобжанидзе

Григорьев выступал за «Ростов» и московские «Локомотив» и «Спартак», в составе которых выиграл бронзу и серебро чемпионатов России соответственно. В активе 26-летнего игрока 4 матча за сборную России. Как отмечается на официальном сайте «Ростова», Григорьев перешел в «Оренбург» на правах аренды сроком до конца текущего сезона.

Лобжанидзе выступал на родине за батумское «Динамо», «Шукуру», «ВИТ-Джорджию». В составе «Динамо» 24-летний форвард провел 8 игр и забил один мяч в чемпионате Грузии-2016, а его клуб занял итоговое третье место.