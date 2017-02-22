«Рубин» и легкая атлетика. Команда Грасии не смогла перебегать норвежцев

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«Сарпсборг 08» (Норвегия) — «РУБИН» (Россия) — 0:0

«Рубин»: Нестеренко, Кузьмин (Михайлов, 77), Бурлак, Кверквелия, Набиуллин, Сонг, М`Вила, Лестьенн (Махатадзе, 77), Жонатас, Рочина, Жемалетдинов. Предупреждения: Сонг, 25. Кузьмин, 38. Жонатас, 82.

Грасия верен себе. На сборах казанская команда предпочитает играть два матча за два дня — так у тренера обычно больше пищи для размышления. Вполне возможно, что регулярно побеждающий «Рубин» идет на звание «чемпиона сборов», но матч против «Сарпсборга» снова показал проблемы Казани.

Ребусы Грасии продолжаются. Такое чувство, что тренер купается в этом сладком чувстве неопределенности. Сначала казалось, что он ищет что-то прекрасное и неповторимое, сейчас же это видится игрой наугад. Давайте будем считать, что абсолютно новый состав, который выставил испанский наставник в матче с норвежцами, все-таки ближе к оптимальному, чем предыдущий.

Если не учитывать отсутствие Рыжикова, то в нем больше баланса. Пусть говорят, что Кверквелия одной ногой уже в «Локомотиве», но именно его пара с Бурлаком пока показалась наиболее цельной. Впрочем, связка М'Вила-Сонг в центре дорога (говорят, зарплата на двоих составляет 8 миллионов евро в год) и должна играть, а не сидеть на скамейке, так что тут все понятно. А Жонатас на острие — это всегда опасно.

На бумаге все выглядело логично и обоснованно, но норвежцы с первых секунд задали такой темп, словно им полагались тройные премиальные за победу. «Рубин» просто не мог поднять голову и бил мяч вперед без разбора. Казалось, что стартовый штурм норвежцев спадет минуте к двадцатой, но они лишь сжали тиски. К середине первого тайма матч стал напоминать компьютерную игру со сбоем в программе — обе команды здорово прессинговали, но вернув себе мяч, просто не знали, что с ним делать и снова его теряли. Дойти до ворот считалось подвигом.

Развлекали футболисты другим. Казалось, они играли с микрофонами на груди — каждая реплика попадала в эфир. Речи были короткие, но нефильтрованные и емкие. Здесь вне конкуренции оказался капитан Олег Кузьмин, который в столь жесткой игре чувствовал себя, как рыба в воде, даже несмотря на недавнюю травму.

В построении же игры «Рубин» просто не знал, что делать. В итоге Лестьенн, Жонатас и Жемалетдинов по большей части занимались легкой атлетикой, а не футболом: рывки, открывания, но минимум касаний мяча. Рочина пытался что-то сочинить индивидуально, но смотрелось все это не очень здорово. Свой единственный шанс на 89-й минуте имел Махатадзе, но заслужил лишь укор от Жонатаса.

В среду у команды две тренировки, а затем вновь спаренные матчи с крепкими норвежскими клубами. Больше шансов наиграть состав в боевых условиях у Грасии не будет.