Боккетти тренировался по индивидуальной программе из-за травмы бедра
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти не принимал участия в сегодняшней тренировке российской команды на сборе в испанской Марбелье, сообщается на официальном сайте
красно-белых. Игрок занимался по индивидуальной программе из-за микротравмы бедра.
30-летний Боккетти был травмирован в начале года и вернулся в общую группу московской команды 5 февраля на втором сборе. В этом сезоне итальянский защитник провёл 11 матчей за «Спартак» в российской
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