Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28856368/
21 февраля 2017, 23:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Боккетти тренировался по индивидуальной программе из-за травмы бедра

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти не принимал участия в сегодняшней тренировке российской команды на сборе в испанской Марбелье, сообщается на официальном сайте красно-белых. Игрок занимался по индивидуальной программе из-за микротравмы бедра.

30-летний Боккетти был травмирован в начале года и вернулся в общую группу московской команды 5 февраля на втором сборе. В этом сезоне итальянский защитник провёл 11 матчей за «Спартак» в российской Премьер-Лиге и отметился одним забитым мячом.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»