Боккетти тренировался по индивидуальной программе из-за травмы бедра

30-летний Боккетти был травмирован в начале года и вернулся в общую группу московской команды 5 февраля на втором сборе. В этом сезоне итальянский защитник провёл 11 матчей за «Спартак» в российской Премьер-Лиге и отметился одним забитым мячом.