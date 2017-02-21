В среду Кверквелия может перейти в «Локо»
По информации «СЭ», в среду могут быть улажены последние формальности по переходу в «Локомотив» защитника казанского «Рубина» Соломона Кверквелии.
25-летний грузинский футболист в среду пройдет медосмотр, и если его результаты устроят железнодорожников, игрок перейдет в новую команда на правах аренды.
В текущем чемпионате футболист ни разу не выходил на поле, проведя в сезоне лишь один матч — на Кубок России.
«Локо» возьмет Кверквелию в аренду до конца сезона.
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