В среду Кверквелия может перейти в «Локо»

25-летний грузинский футболист в среду пройдет медосмотр, и если его результаты устроят железнодорожников, игрок перейдет в новую команда на правах аренды.

В текущем чемпионате футболист ни разу не выходил на поле, проведя в сезоне лишь один матч — на Кубок России.

«Локо» возьмет Кверквелию в аренду до конца сезона.