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21 февраля 2017, 23:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В среду Кверквелия может перейти в «Локо»

По информации «СЭ», в среду могут быть улажены последние формальности по переходу в «Локомотив» защитника казанского «Рубина» Соломона Кверквелии.

25-летний грузинский футболист в среду пройдет медосмотр, и если его результаты устроят железнодорожников, игрок перейдет в новую команда на правах аренды.

В текущем чемпионате футболист ни разу не выходил на поле, проведя в сезоне лишь один матч — на Кубок России.

«Локо» возьмет Кверквелию в аренду до конца сезона.

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