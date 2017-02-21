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21 февраля 2017, 22:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Ростова» Григорьев отдан в аренду в «Оренбург»

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Ростов» Максим Григорьев на правах аренды перешел в «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».

Также сообщается, что полузащитник Валерий Ярошенко и защитник Дмитрий Скопинцев отправлены в аренду в калининградскую «Балтику». Сроки соглашения всех трех игроков рассчитаны до конца нынешнего сезона.

Григорьев в нынешнем сезоне провел за команду семь матчей в различных турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Скопинцев и Ярошенко сыграли по одному матчу в чемпионате России.

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