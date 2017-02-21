Футболист «Ростова» Григорьев отдан в аренду в «Оренбург»

Также сообщается, что полузащитник Валерий Ярошенко и защитник Дмитрий Скопинцев отправлены в аренду в калининградскую «Балтику». Сроки соглашения всех трех игроков рассчитаны до конца нынешнего сезона.

Григорьев в нынешнем сезоне провел за команду семь матчей в различных турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Скопинцев и Ярошенко сыграли по одному матчу в чемпионате России.