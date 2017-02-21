Луческу: В футболе тестируются новые технологии, но я никогда не приму их

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«Я вижу, что сейчас тестируются новые технологии, но я никогда не приму их. В футболе самое важное происходит на поле, и за этим люди приходят на стадионы. С новыми технологиями футбол не будет прежним», — цитирует Луческу Click.