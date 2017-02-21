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21 февраля 2017, 22:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Луческу: В футболе тестируются новые технологии, но я никогда не приму их

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о новых технологиях в футболе. В последние годы в некоторых чемпионатах начала использоваться электронная система фиксации гола, а также видеоповторы.

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> поделился мнением о новых технологиях в футболе. Увеличить
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«Я вижу, что сейчас тестируются новые технологии, но я никогда не приму их. В футболе самое важное происходит на поле, и за этим люди приходят на стадионы. С новыми технологиями футбол не будет прежним», — цитирует Луческу Click.

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