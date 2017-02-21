Игорь Акинфеев: Хотелось бы адекватности от болельщиков
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение, что в России на трибунах порой бывает слишком много негатива. Голкипер призвал болельщиков не оскорблять футболистов соперника.
— Для любого футболиста болельщики — это драйв, это мотор, сердце команды. Когда полные трибуны, идет шум, крик, гам, поются песни, кричалки, эмоции зашкаливают. Команда начинает
К сожалению, это наша культура, здесь уже не будет меняться. Много грязи, выкриков, трехэтажный мат. Хочется получать удовольствие от футбола. Я сколько раз общался с нашими болельщиками, говорил: «Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря, не надо скандировать
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