Игорь Акинфеев: Хотелось бы адекватности от болельщиков

— Для любого футболиста болельщики — это драйв, это мотор, сердце команды. Когда полные трибуны, идет шум, крик, гам, поются песни, кричалки, эмоции зашкаливают. Команда начинает по-другому играть. Думаю, все прекрасно знают, как я отношусь к нашим болельщикам. Конечно, хотелось бы немножко адекватности от других болельщиков, когда приезжаешь в другие города.

К сожалению, это наша культура, здесь уже не будет меняться. Много грязи, выкриков, трехэтажный мат. Хочется получать удовольствие от футбола. Я сколько раз общался с нашими болельщиками, говорил: «Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря, не надо скандировать какие-то кричалки про других футболистов». Это некрасиво и… даже не подберу слова. Все равно живем в одной стране. Я не буду говорить, какие команды не люблю. Но я не буду в их адрес говорить какие-то гадости. Мне это не нужно. Почему должна быть какая-то ненависть к другому человеку? Для меня это загадка.