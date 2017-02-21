Смена элит. О ситуации в «Ростове» и «Рубине»

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«РОСТОВ»: ЛОЩИЛОВ ВМЕСТО КРУПИНА

— Скучаю ли по работе в «Ростове»? Я всегда здесь, рядом с клубом, — именно такие слова произнес после матча со «Спартой» бывший генеральный директор желто-синих Владимир Крупин.

Казалось бы, очередные банальные фразы, хотя если немного вникнуть в то, что сейчас происходит в «Ростове», становится понятно: Владимир Анатольевич действительно рядом, он по-прежнему все видит. Многие хозяйственные решение принимаются по согласованию с Крупиным, а слухи отправляют его (сейчас он заместитель губернатора) в кресло президента желто-синих, которое стало вакантным после отставки Александра Гребенщикова. Источники, кстати, отмечают: в ближайшее время общественная должность президента будет введена в штатное расписание клуба.

Напомним, что после ухода Крупина (конец января) временно исполняющим обязанности генерального директора был назначен Роман Ткаченко. Последние несколько лет он помогал экс-руководителю «Ростова» в депутатской деятельности. Встречался с избирателями, решал вопросы с новой дорогой, канализацией в хуторах, а летом внезапно стал заниматься билетной программой клуба. И результаты этой деятельности можно было оценить 16 февраля, когда на игру со «Спартой» пришло шесть тысяч зрителей.

Более в должности ВРИО генерального директора Ткаченко ничем не запомнился. Все решения он согласовывал со старшими товарищами.

Сразу после ухода Крупина руководство Ростовской области (основной акционер «Ростова») начало поиск подходящего сменщика. Определились быстро. Теперь «Ростовом» руководит Павел Лощилов, о котором не известно почти ничего.

Интернет, однако, сообщает: Павел Геннадьевич не так давно баллотировался на в мэры Каменск-Шахтинского (город в Ростовской области), помогал мэру Новочеркасска по экономическим вопросам, а в 2009 году и вовсе был одним из аффилированных с клубом лиц. Кроме этого Лощилов занимается бизнесом, который связан с логистикой.

Из более давних сведений — с 2005 по 2008 год он работал в Государственной думе помощником одного из депутатов и выпустил 17 научных статей на экономическую тему.

По информации «Советского спорта», перед Лощиловым стоит задача продолжить курс на сокращение расходов клуба. В нем руководство области видит менеджера, который сумеет грамотно распоряжаться финансами и не заниматься самодеятельностью. Каждый свой шаг он должен будет согласовывать с вышестоящими управленцами. В том числе Крупиным.

Ткаченко же, скорее всего, вернется на должность начальника билетного отдела «Ростова».

«РУБИН»: САЯХОВ ВМЕСТО ФАХРИЕВА

Об этой замене, по данным «Советского спорта», в Казани объявят со дня на день. И именно с ней связывают приостановившийся многострадальный трансфер в «Рубин» железнодорожника Алексея Миранчука.

Рустам Саяхов считается человеком, тесно связанным с главным спонсором клуба, компанией ТАИФ, — крупным российским холдингом, контролирующим 96 процентов химической, нефтехимический и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. До официального назначения на пост гендиректора Саяхов занимал (и пока занимает) должность финансового директора «Рубина». Прежде он работал финансистом в ТАИФе, находясь в структуре компании 9 лет. Служил в том числе председателем правления подконтрольного банка «Аверс».

Не исключено, что нынешний гендиректор Ильгиз Фахриев (работает с 2015 года) перейдет на должность спортивного директора. Возможен, впрочем, вариант полного разрыва отношений менеджера с клубом. Официальное назначение предшественника и преемника должно состояться до конца февраля, скорее всего, уже после праздников. Попечительский совет «Рубина» соберется до первого весеннего матча, то есть до 1 марта, когда «Рубин» сыграет с «Сибирью» в Кубке России.

Смена власти в клубе — прямая указка спонсора, который недоволен тем, что летом на трансферы и нового тренера был потрачен 41 миллион евро, а команда идет в чемпионате только 9-й. При этом о смене футбольного курса речь не идет. Грасия будет работать и дальше, однако в клубе произойдет ряд изменений.

В первую очередь, Саяхов займется разгрузкой зарплатной ведомости. Прежний гендиректор, и это, говорят, одна из претензий к Фахриеву, был недостаточно гибок в переговорном процессе. Как следствие, состав у казанцев многочисленный, зарплату игроки получают немаленькую, а число проданных или ушедших в аренду относительно невелико.

Есть также информация о том, что в мае «Рубин» ждут другие кадровые перемены, которые коснутся менеджеров помельче. И это тоже связывают с требованиями ТАИФ, получившего в обмен на финансовые вливания очень весомую управленческую власть. Впрочем, ТАИФ не только вкладывает в «Рубин»: ходят слухи, что холдинг в свое время получил контроль над лигочемпионскими призовыми клуба в размере 12,3 миллионов евро.