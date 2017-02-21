ФК «Анжи» примет участие в автопробеге «Ралли мира»

В автопробеге, который пройдет по маршруту Монте-Карло — Берлин — Санкт-Петербург — Москва, примут участие высокопоставленные персоны западной элиты, известные бизнесмены, а также наследники знаменитых династий. Соответствующие лозунги, флаги России, Евросоюза и «Анжи» будут установлены на автомобилях, принимающих участие в автопробеге.

«Главной целью данного события является активизация международного сотрудничества, преодоление конфликтов, укрепление мира, а также налаживание межкультурного диалога, направленного на достижение взаимопонимания между народами», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет с 1 по 5 июня 2017 года.