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21 февраля 2017, 21:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Анжи» примет участие в автопробеге «Ралли мира»

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» примет участие в автопробеге «Ралли мира». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Дагестана.

В автопробеге, который пройдет по маршруту Монте-Карло — Берлин — Санкт-Петербург — Москва, примут участие высокопоставленные персоны западной элиты, известные бизнесмены, а также наследники знаменитых династий. Соответствующие лозунги, флаги России, Евросоюза и «Анжи» будут установлены на автомобилях, принимающих участие в автопробеге.

«Главной целью данного события является активизация международного сотрудничества, преодоление конфликтов, укрепление мира, а также налаживание межкультурного диалога, направленного на достижение взаимопонимания между народами», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет с 1 по 5 июня 2017 года.

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