ФК «Анжи» примет участие в автопробеге «Ралли мира»
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» примет участие в автопробеге «Ралли мира». Об этом сообщает
пресс-служба клуба из Дагестана.
В автопробеге, который пройдет по маршруту
«Главной целью данного события является активизация международного сотрудничества, преодоление конфликтов, укрепление мира, а также налаживание межкультурного диалога, направленного на достижение взаимопонимания между народами», — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет с 1 по 5 июня 2017 года.
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