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21 февраля 2017, 19:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тарасов: Надеюсь, скоро вернём в Черкизово Лигу чемпионов и первое место в РФПЛ

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мыслями о проблемах команды в этом сезоне и выразил надежду, что вскоре «железнодорожники» вновь станут грозной силой в российском футболе.

После 17 туров «Локомотив» идёт на 10-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

«Что пошло не так в этом сезоне? Этот вопрос нам задают почти в каждом сезоне. У нас такие перепады идут, что здесь просто нет ответа. Если я скажу банальные вещи, то люди начнут смеяться и просто не поймут. На самом деле нужно просто выходить и добиваться результата, несмотря ни на что: с кем ты играешь, против кого ты играешь… Если мы будем сплочены, то всё будет получаться.

Когда есть результат, то всё идёт хорошо. Как только проигрываешь, то и психологически тяжело вырваться из ямы. Начинается пресс со стороны болельщиков и журналистов. Мы сами себя загнали в эту ситуацию, оказавшись на 10-м месте. Теперь должны сделать всё, чтобы оказаться в еврокубках, ну и, конечно, на Кубок рассчитываем. Это престижный турнир. Через него можно попасть в Лигу Европы. Хотя о чемпионате никто не забывает. Нам нужно сломать мнение людей, будто “Локомотив” утонул.

“Локомотив” — это большой клуб. Увы, мы пока не можем решить те задачи, которые перед нами ставят. Но мы к этому стремимся. Надеюсь, скоро мы вернём Лигу чемпионов в Черкизово и первое место в чемпионате, которого все так долго ждут», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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