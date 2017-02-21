А. Кержаков: Предложений не было, все знают, что я никуда уходить не собираюсь

«Связка с Аршавиным? Поехать в чемпионат Казахстана — уже неактуально. Хочу играть в “Зените”, поэтому лучше, чтобы и Андрей завершил карьеру в родном клубе, в Петербурге. Мне сейчас не было предложений о переходе, поскольку все знают, что я никуда уходить не собираюсь — завершу карьеру дома, в Петербурге. Стать тренером? Я уже говорил, что это интересно мне в качестве развития — получить навыки, чтобы понять специфику тренера как личности. О дальнейшем говорить пока не готов.



Моё отношение к Карпину? Мы с ним играли в сборной, общались лично поэтому как о человеке — хорошие. Хочу ли попробовать роль эксперта на “Матч ТВ” — не знаю. Не совсем правильно, когда я действующий футболист, критиковать и осуждать моих товарищей. Когда канал только открывался — я приезжал, у меня было время, а теперь его нет. Возможно, когда закончу карьеру и буду как Бубнов или Ловчев, то попробую себя в этой стезе (смеётся)», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.