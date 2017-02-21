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21 февраля 2017, 19:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» не удержало победный счёт в контрольном матче с «Оренбургом»

В контрольном матче на сборе в Турции встречались лидер ФНЛ московское «Динамо» и «Оренбург», занимающий 14-е место в РФПЛ.

Завершилась встреча вничью со счётом 1:1. На 73-й минуте Евгений Луценко вывел «Динамо» вперёд, а на 89-й минуте Игорь Коронов счёт сравнял.

Контрольный матч

«Динамо» (Москва) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:1 (0:0)
Голы: Луценко, 73 (1:0); Коронов, 89 (1:1).

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