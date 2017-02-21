Франк де Бур: Промес уже готов к игре в ведущих европейских чемпионатах
Бывший главный тренер «Аякса» Франк де Бур признался, что хотел переманить в свою команду Квинси Промеса.
Однако голландский вингер принял предложение московского «Спартака», за который выступает с 2014 года.
— Промес — сумасшедший игрок, — цитируют «Известия» де Бура. — Когда он еще играл за «Твенте», мы интересовались им, ждали его в «Аяксе», но он выбрал Россию. Он развивается просто фантастическими темпами и уже является одним из лучших игроков в России. Думаю, ему еще предстоит найти свой путь. Многие в Голландии уверены в его высоком потенциале. Очевидно, Квинси готов к выступлению в одном из ведущих европейских чемпионатов уже сейчас.
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