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21 февраля 2017, 18:08 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Франк де Бур: Промес уже готов к игре в ведущих европейских чемпионатах

Бывший главный тренер «Аякса» Франк де Бур признался, что хотел переманить в свою команду Квинси Промеса.

Однако голландский вингер принял предложение московского «Спартака», за который выступает с 2014 года.

— Промес — сумасшедший игрок, — цитируют «Известия» де Бура. — Когда он еще играл за «Твенте», мы интересовались им, ждали его в «Аяксе», но он выбрал Россию. Он развивается просто фантастическими темпами и уже является одним из лучших игроков в России. Думаю, ему еще предстоит найти свой путь. Многие в Голландии уверены в его высоком потенциале. Очевидно, Квинси готов к выступлению в одном из ведущих европейских чемпионатов уже сейчас.

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