Врач ЦСКА: Оланаре избежал серьёзной травмы

По словам Керимова, нигерийский форвард избежал серьёзного повреждения и сегодня работал в общей группе с некоторыми ограничениями.



«В сегодняшнем занятии в общей группе работали все без исключения игроки ЦСКА. Аарон Оланаре, к счастью, избежал серьёзной травмы. В последнем товарищеском матче нигериец был заменён в самом начале встречи в связи с жалобами на боли в задней поверхности бедра, а затем прошёл обследование на базе в Кампоаморе, в ходе которого не было выявлено повреждений. Так что сегодня Аарон занимался в общей группе с некоторыми ограничениями.



Алексей Березуцкий, заменённый по ходу матча с “Сарпсборгом 08” по причине ушиба в области ахиллова сухожилия, тоже провёл занятие наряду со всеми. Таким образом, в тренировке сегодня были задействованы все 22 футболиста, имеющиеся в распоряжении тренерского штаба», — заявил врач «армейцев».