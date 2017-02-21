Все игроки ЦСКА тренировались в общей группе
На сборе ЦСКА в Кампоаморе сегодня состоялась очередная тренировка команды, сообщает
пресс-служба армейцев.
Занятие продолжалось 1 час 40 минут и состояло из интенсивной разминки, тактических упражнений, двусторонки и
— В сегодняшнем занятии в общей группе работали все без исключения игроки ЦСКА, — приводит
Алексей Березуцкий, замененный по ходу матча с «Сарпсборгом» по причине ушиба в области ахиллова сухожилия, тоже провел занятие наряду со всеми. Таким образом, в тренировке сегодня были задействованы все 22 футболиста, имеющихся в распоряжении тренерского штаба.
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