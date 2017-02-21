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21 февраля 2017, 17:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Все игроки ЦСКА тренировались в общей группе

На сборе ЦСКА в Кампоаморе сегодня состоялась очередная тренировка команды, сообщает пресс-служба армейцев.

Занятие продолжалось 1 час 40 минут и состояло из интенсивной разминки, тактических упражнений, двусторонки и мини-матчей. Все 22 игрока команды занимались в общей группе.

— В сегодняшнем занятии в общей группе работали все без исключения игроки ЦСКА, — приводит пресс-служба ЦСКА слова врача команды Шагабутдина Керимова. — Аарон Оланаре, к счастью, избежал серьезной травмы. В последнем товарищеском матче нигериец был заменен в самом начале встречи в связи с жалобами на боли в задней поверхности бедра, а затем прошел обследование на базе в Кампоаморе, в ходе которого не было выявлено повреждений. Так что сегодня Аарон занимался в общей группе с некоторыми ограничениями.

Алексей Березуцкий, замененный по ходу матча с «Сарпсборгом» по причине ушиба в области ахиллова сухожилия, тоже провел занятие наряду со всеми. Таким образом, в тренировке сегодня были задействованы все 22 футболиста, имеющихся в распоряжении тренерского штаба.

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