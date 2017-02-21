Украинец Гладкий отказался переходить в «Крылья» по политическим причинам

После того как Сергей Ребров отправил игрока в дубль, «Динамо» поступило предложение от «Крыльев Советов», но Гладкий отказался от него по политическим причинам. При этом предложение самарского клуба до сих пор в силе, сообщает Sport Arena.



Гладкий перешёл в «Динамо» летом минувшего года из «Шахтёра» на правах свободного агента. В 11 матчах текущего сезона во всех турнирах 29-летний форвард не сумел отличиться результативными действиями. Действующий контракт Гладкого с «Динамо» рассчитан до лета 2019 года.