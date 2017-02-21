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21 февраля 2017, 16:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Газзаев: Ообъединение чемпионатов России и Казахстана возможно

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу возможного обсуждения идеи объединения чемпионатов России и Казахстана.

«В принципе между двумя странами объединение возможно. Сейчас эти вопросы рассматриваются, в том числе УЕФА. Например, есть идея Балканской лиги. Потому что с точки зрения финансов клубам сегодня очень сложно выжить. Допустим, телевидение в той или иной стране сегодня не очень интересует футбол. А ведь доход любого профессионального клуба зависит от телевизионных прав и от дохода в день матча. Вот основной, так сказать, бюджет, который соответствует финансовому фэйр-плей.

Поэтому в вопросе объединения чемпионатов России и Казахстана всё зависит от политической стабильности. Вот самый главный вопрос. В остальном ничего невозможного нет. И мне кажется, люди должны это понимать. Так же и сейчас, когда у нас нет успехов в российском футболе. Значит, надо проводить реформы, надо что-то менять. Потому что, возвращаясь к сказанному, два последних чемпионата Европы и чемпионат мира, которые мы провели, должны были стать катализатором того, как мы подготовились к 2018 году. В итоге что произошло? С 2010 года по сегодняшний день практически не появился ни один талантливый молодой футболист. Значит, проблема в этом. И, конечно, тренеру национальной сборной сегодня очень сложно комплектовать команду, поскольку он ограничен в возможностях.

Ещё в 2014 году я предлагал ввести правило об обязательном появлении в стартовом составе молодого игрока. Его и надо было вводить. И тогда к 2018 году им было бы 24−25 лет. Самый возраст. И таких молодых игроков было бы порядка 150−160 человек. И даже по теории вероятности хотя бы 12−15 игроков могли бы стать кандидатами в сборную. И они имели бы постоянную игровую практику. Я вообще любил работать с молодыми футболистами, много молодых футболистов воспитал и знаю три ключевых для молодого игрока момента: талант футболиста, а также терпение и доверие тренера, который даёт игроку возможность проводить на поле как можно больше игрового времени. Вот от этого он будет расти. А иначе… Да, молодые играют нестабильно, могут блеснуть, потом провалить игру. Но надо набраться терпения. Тогда у нас появятся звёзды», — цитирует Газзаева Газета.ру.
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