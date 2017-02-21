Война и Мир-анчук. Важное о главной трансферной истории этой зимы
Рассказываем, почему переход полузащитника «Локо» Алексея Миранчука в «Рубин» никак не завершится и почему это на самом деле хорошо.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПУНКТ ПЕРВЫЙ
В 2002 году Дмитрий Сычев заблистал сразу после перехода в «Спартак» — да так, что спустя всего несколько месяцев поехал на чемпионат мира. Многим памятны его слезы после поражения от Бельгии в заключительном матче группового турнира. Спустя всего два месяца, в августе, плакали уже
А историческое решение КДК (тогда, 15 лет назад, подобные вопросы разбирались еще там, а не в созданной спустя несколько лет Палате по разрешению споров) выглядело так:
— Признать подачу заявления Д. Е. Сычевым о его досрочном расторжении трудового договора с ОАО ФК «Спартак» (Москва) по собственному желанию на основании части 1 статьи 80 Трудового кодекса РФ соответствующей действующему трудовому законодательству.
2. В связи с отсутствием у Д. Е. Сычева достаточных со спортивной точки зрения оснований для досрочного расторжения трудового договора с ФК «Спартак» (Москва) дисквалифицировать его от участия в футбольных соревнованиях на четыре месяца.
3. Удовлетворить просьбу ФК «Спартак» об информировании любого заинтересованного футбольного клуба в случае соответствующего обращения, что прием на работу Сычева влечет за собой необходимость уплаты компенсации. Ее расчет будет осуществлен в соответствии с регламентом по статусу и трансферу футболиста или регламентом РФС по статусу и трансферу футболиста.
4. Другие требования ОАО ФК «Спартак» (Москва) оставить без удовлетворения.
5. Настоящее решение окончательно и вступает в силу 4 сентября 2002 года.
«Спартак» тогда получил от «Марселя» за трансфер 6 миллионов евро, а делами Сычева занимался агент Павел Андреев.
ПУНКТ ВТОРОЙ
Дела Миранчука ведет именно Андреев — чемпион этого зимнего трансферного окна. И 10 января Миранчук принес в «Локо» заявление с просьбой расторгнуть трудовой договор с клубом, но 10 февраля, опасаясь, вероятно, дисквалификации (срок отстранения от футбола мог составить от одного до трех месяцев), его отозвал.
Увести игрока вот так — в лоб — не получилось. И это знаковый момент: каким бы сильным ни выглядело агентское лобби (а Андреев действительно мощная и авторитетная фигура на трансферном рынке), «Локомотиву» удалось удержать ситуацию под контролем.
ПУНКТ ТРЕТИЙ
Российский рынок, конечно, здорово подкосил кризис, но, даже оказавшись в тисках, где с одной стороны экономическая рецессия, а с другой — выдуманный Мишелем Платини финансовый
Если брать суммарные выплаты (трансфер+зарплата за весь срок контракта+подъемные), то хавбек стоит около 15 миллионов евро! Это колоссальная цена для нынешнего состояния рынка.
ПУНКТ ЧЕТВЕРТЫЙ
До сих пор молчит и не отвечает на звонки бывший спортивный директор «Локо» Игорь Корнеев — хотя, похоже, именно он во многом ключевая фигура в этой истории. Первое предложение, в бытность Корнеева менеджером клуба, по некоторым данным, устроило сторону игрока по цифрам, но потом, очевидно, «Локо» его уменьшило. Если правда, что тот вариант контракта предусматривал зарплату около 2 миллионов евро и подъемные около 4 миллионов, то можно сказать, что из ошибки с подписанием царского соглашения с Ведраном Чорлукой железнодорожники извлекли урок.
ПУНКТ ПЯТЫЙ
Для «Локо» трансфер, конечно, стал делом принципа. Напомню еще раз — у игрока следующей зимой заканчивается договор с
ПУНКТ ШЕСТОЙ
«Локо» извлек уроки и из истории с Самедовым. У Александра была прописана сумма отступных — 5 миллионов евро, но после перевода в дубль по решению Юрия Семина «Спартак» логично потребовал скидку. И в результате нескольких раундов переговоров ее получил — цена снизилась на полтора миллиона евро. Сейчас «Локомотив» сделал все, чтобы такой сценарий не повторился: Миранчук провел все сборы с основой, почти всегда выходил на спарринги с первых минут, а главный тренер подчеркивает, что футболист ему нужен. Впрочем, время, когда можно было усадить игрока на лавку
ПУНКТ СЕДЬМОЙ
Принято поругивать Ольгу Смородскую — за семейственность в клубе, в целом ведение дел, за испорченные отношения с болельщиками. Но! Отступные в контракте Миранчука с «Локо» стоят астрономические — хавбек может уйти за 25 миллионов евро.
ПУНКТ ВОСЬМОЙ
Рынок, конечно, эта история взбудоражила — один из коллега употребил верное сравнение: «Как будто Месси переходит из «Барсы» в «Реал». Но ключ к разгадке — условия агентов. То, как единогласно был выбран «Рубин», показывает: именно с этим клубом все договорено и у футболиста, и у его представителей.
Повышение требований «Локо» по сумме трансфера с 5 до 5,5 миллионов евро автоматически влекло уменьшение гонорара посредникам. И тут в «Рубине» сменился генеральный директор,
И если защитник Соломон Кверквелия переберется из столицы Татарии в Черкизово (с большой долей вероятности — в аренду с правом выкупа), то торги за Миранчука продолжаются.
Развязка, судя по всему, настанет только в полночь с 24 на 25 февраля.
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