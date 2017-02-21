«Спартак» может арендовать футболиста Тигиева у «Анжи» до конца сезона

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Ранее «Спартак» отказался от выкупа прав на игрока в ходе нынешнего трансферного окна.

«Тигиев может перейти в “Спартак” на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа», — сказал собеседник ТАСС.