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21 февраля 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» может арендовать футболиста Тигиева у «Анжи» до конца сезона

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» намерен взять в аренду 21-летнего защитника «Анжи» Георгия Тигиева до конца сезона с правом последующего выкупа. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Столичный клуб намерен предложить соглашение с правом последующего выкупа. Увеличить
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Ранее «Спартак» отказался от выкупа прав на игрока в ходе нынешнего трансферного окна.

«Тигиев может перейти в “Спартак” на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа», — сказал собеседник ТАСС.

Тигиев выступал за молодежные команды «Кубани» и московского «Торпедо». В сезоне-2014/15 он принял участие в пяти матчах столичной команды в премьер-лиге. В «Анжи» Тигиев перешел в июле 2015 года, подписав контракт на четыре года, и с тех пор провел за команду 38 встреч.

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