«Спартак» может арендовать футболиста Тигиева у «Анжи» до конца сезона
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» намерен взять в аренду 21-летнего защитника «Анжи» Георгия Тигиева до конца сезона с правом последующего выкупа. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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Ранее «Спартак» отказался от выкупа прав на игрока в ходе нынешнего трансферного окна.
«Тигиев может перейти в “Спартак” на правах аренды до конца сезона с последующим правом выкупа», — сказал собеседник ТАСС.
Тигиев выступал за молодежные команды «Кубани» и московского «Торпедо». В сезоне-2014/15 он принял участие в пяти матчах столичной команды в
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