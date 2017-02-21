«Спартак» подписал контракт с 18-летним нападающим «Порту»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт португальского футболиста с красно-белыми рассчитан на три с половиной года.



Самбу являлся игроком «Порту» с 2013 года, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг». Вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов — от U15 до U18. Играл за «Порту» в Юношеской лиге УЕФА. В составе основной команды «Порту» не провёл ни одного матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Idrisa Sambú troca o FC Porto pelo Spartak<a href="https://t.co/891igfz65K">https://t.co/891igfz65K</a> <a href="https://t.co/kZ5biO0fs1">pic.twitter.com/kZ5biO0fs1</a></p>— maisfutebol (@maisfutebol) <a href="https://twitter.com/maisfutebol/status/834019718809997313">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>