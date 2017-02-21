«Спартак» подписал контракт с 18-летним нападающим «Порту»
18-летний нападающий Идриса Самбу сменил «Порту» на «Спартак», сообщает португальское издание Maisfutebol.
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Контракт португальского футболиста с
Самбу являлся игроком «Порту» с 2013 года, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг». Вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов — от U15 до U18. Играл за «Порту» в Юношеской лиге УЕФА. В составе основной команды «Порту» не провёл ни одного матча.
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