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21 февраля 2017, 15:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» подписал контракт с 18-летним нападающим «Порту»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

18-летний нападающий Идриса Самбу сменил «Порту» на «Спартак», сообщает португальское издание Maisfutebol.

18-летний нападающий <span class=error>Идриса</span> Самбу сменил Порту на Спартак сообщает португальское издание Maisfutebol. Увеличить
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Контракт португальского футболиста с красно-белыми рассчитан на три с половиной года.

Самбу являлся игроком «Порту» с 2013 года, а до этого выступал за лиссабонский «Спортинг». Вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов — от U15 до U18. Играл за «Порту» в Юношеской лиге УЕФА. В составе основной команды «Порту» не провёл ни одного матча.

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