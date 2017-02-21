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21 февраля 2017, 14:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» и Данни продлят контракт на год

Полузащитник Мигел Данни продлит контракт с «Зенитом», сообщает ФАН.

Полузащитник <span class=error>Мигел</span> <span class=error>Данни</span> продлит контракт с Зенитом сообщает <span class=error>ФАН</span>. Увеличить
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Новое соглашение, как и предыдущий контракт, будет рассчитано на год и не будет отличаться по условиям, пишет источник. Текущий контракт Данни истекает по окончании сезона.

Весной прошлого года 33-летний футболист получил тяжелейшую травму крестообразных связок, ставшую третьей в его карьере. В декабре Данни восстановился, а в январе отправился на первый сбор основного состава сине-бело-голубых и уже принял участие в первом официальном матче года — в плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта».

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