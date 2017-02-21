«Зенит» и Данни продлят контракт на год
Полузащитник Мигел Данни продлит контракт с «Зенитом», сообщает ФАН.
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Новое соглашение, как и предыдущий контракт, будет рассчитано на год и не будет отличаться по условиям, пишет источник. Текущий контракт Данни истекает по окончании сезона.
Весной прошлого года 33-летний футболист получил тяжелейшую травму крестообразных связок, ставшую третьей в его карьере. В декабре Данни восстановился, а в январе отправился на первый сбор основного состава
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