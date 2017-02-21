«Уфа» подписала контракт с защитником сборной Словении

Трудовое соглашение с игроком рассчитано на 1,5 года с возможностью продления ещё на один сезон.



Ранее Йокич выступал за «Горицу», после чего перешёл в «Сошо». В январе 2010 года словенец был отдан в аренду итальянскому «Кьево», а уже летом итальянский клуб выкупил у «Сошо» права на игрока.



В 2013 году словенец перешёл в «Вильярреал», а в 2016 году Йокич отправился в клуб Чемпионшипа «Ноттингем Форест», за который провел 20 матчей.

В сборной Йокич дебютировал в 19-летнем возрасте. В настоящее время Йокич является основным левым защитником национальной команды, за которую он провёл уже более 80 матчей.