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21 февраля 2017, 13:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Уфа» подписала контракт с защитником сборной Словении

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Уфа» заключила контракт со словенским защитником Бояном Йокичем, сообщает официальный сайт клуба.

Трудовое соглашение с игроком рассчитано на 1,5 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее Йокич выступал за «Горицу», после чего перешёл в «Сошо». В январе 2010 года словенец был отдан в аренду итальянскому «Кьево», а уже летом итальянский клуб выкупил у «Сошо» права на игрока.

В 2013 году словенец перешёл в «Вильярреал», а в 2016 году Йокич отправился в клуб Чемпионшипа «Ноттингем Форест», за который провел 20 матчей.
В сборной Йокич дебютировал в 19-летнем возрасте. В настоящее время Йокич является основным левым защитником национальной команды, за которую он провёл уже более 80 матчей.

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