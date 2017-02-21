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21 февраля 2017, 13:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Киселёв: До конца сезона у «Томи» не будет спортивного директора

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв, комментируя увольнение спортивного директора Игоря Кудряшова, сказал, что до конца сезона-2016/17 на вакантную должность руководство никого брать не собирается.

Ранее сообщалось, что обязанности спортивного директора будет исполнять главный тренер «Томи» Валерий Петраков, но специалист опроверг эту информацию.

«Вопрос с Кудряшовым решён. Игорь Владимирович сейчас находится в отпуске, после отпуска он будет уволен. Причина? Пусть это останется тайной. До конца чемпионата на должности спортивного директора никого не будет», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

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