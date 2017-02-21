Тренер «Зенита»: Когда Дзюба целует меня в лысину, то забивает

— Вы смотрели теннис с Дзюбой и Кокориным. Артем предлагал спор: кто проиграет, целует вас в лысину. Как часто вас целуют в «Зените»?

— Когда Дзюба целует меня в лысину, то забивает. Он дважды целовал меня перед матчем и дважды забивал. Потом он решил: «Я теперь буду каждый раз тебя целовать, как Блан Бартеза». Так получилось, что два раза подряд он этого не сделал — и не забил. Тогда я спросил: «Почему ты меня не целуешь? Поэтому и не забиваешь». Он схватился за голову: «Точно, Тома, я забыл». Будем развивать эту традицию, но только в официальных матчах. Договорились, что не стоит тратить фарт на товарняки. Почему Дзюба — капитан «Зенита»? Дзюба отличный парень, он создает атмосферу. Когда плохо, собирает всех вместе, настраивает. У него есть задатки лидера. Посмотрим, как он проведет этот сезон.